Если в Армении возникнет потребность в рабочей силе еще на 2-2,5 миллиона человек, мы станем страной с населением в 4 млн: «Жаманак»

Если правительство Армении действительно выполнит свое обещание и в Армению будут осуществлены инвестиции на 3 миллиарда долларов, то на рынке труда возникнет такой рост спроса, что без активного привлечения внешней рабочей силы не окажется возможным обеспечить достаточную рабочую силу для этих предприятий. Не исключено, что для стимулирования реэмиграции возникнет необходимость в законе, который будет относиться ко всем, кто хотел бы работать и жить в Армении.

В Бангладеш рабочий, выполняющий самую тяжелую работу, в день зарабатывает максимум 2 доллара, индийцы, работающие в ОАЭ, в лучшем случае зарабатывают в день 10 долларов США, при выполнении самых сложных строительных работ. Кстати, трудовая миграция в ОАЭ является самым типичным примером. Население этой страны составляет немногим более 1 миллиона человек, в то время как в стране живет и работает по различным подсчетам около 5 миллионов иностранцев, в основном из Афганистана, Пакистана, Индии и Китая, а также стран ЕС. Теперь ОАЭ представляет собой страну с 1 миллионом или 6 миллионами человек, хотя эта страна не предоставляет гражданства трудовым мигрантам. Все это произошло за последние 20-30 лет благодаря стремительному росту экономики.

В случае Армении это кажется мифом, но достаточно, чтобы в экономической жизни страны появилось некоторое оживление, и трудовые мигранты сами хлынут в страну, потому что для тех же жителей Бангладеш система здравоохранения, образования и социального обеспечения в Армении намного выше, чем в стране их проживания. Они не могут добраться до ЕС, но взамен могут добраться до Армении. В свое время для выращивания хлопка и табака на американском юге латифундисты, чтобы восполнить нехватку рабочих рук, завозили из Африки рабов негров, а сейчас создана система Грин-карт, служащая той же цели. Россия ввозит таджиков для обеспечения чистоты улиц, армян, украинцев и молдаван для удовлетворения спроса на рабочую силу в сфере строительства.

Если до 2040 года, экономика Армении будет демонстрировать такие темпы роста, что возникнет потребность в рабочей силе дополнительно на 2-2,5 миллиона человек, мы действительно станем страной с 4-миллионным населением, и идея, высказанная Сержем Саргсяном, окажется не пропагандистским мифов, а реальностью. Кстати, он никогда не говорил, что эти 4 миллиона обязательно должны быть армянами.

Многие могут сказать, что это уже не будет Арменией, потому что иностранцев или неармян будет больше самих армян. Но разве в Соединенных Штатах белые не составляют меньшинство, или в России самих русских не меньше, чем других народов, и, несмотря на это, США не перестают принадлежать американцам, а Россия – русским? Умные и сильные народы используют чужую рабочую силу для строительства своей собственной страны, а подобные нам служат рабочей силой.

Аветис БАБАДЖАНЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жаманак»