Шаварш Кочарян: никто никому никаких территорий не сдает, Налбандян всего лишь добавил 2 новых требования

Вчера на заседании VI Всеармянской конференции Армения-Диаспора замминистра иностранных дел РА Шаварш Кочарян ответил на вопрос одного из участников форума о том, какие именно территории имел в виду 18 сентября глава МИД Эдвард Налбандян, вокруг которых ведутся переговоры с Азербайджаном. Об этом передает издание Panorama.am.

Отметим, на заседании VI Всеармянской конференции Армения-Диаспора 18 сентября глава МИД РА Эдвард Налбандян заявил: «Речь идет о возврате территорий, которые в плане безопасности не являются угрозой ни для Карабаха, ни в целом для урегулирования. Если я раскрою остальные подробности, переговоры могут приостановиться».

Прежде чем замминистра иностранных дел успел ответить, задавшая вопрос участница форума заявила, что в Армении никто не намерен сдавать даже пядь земли.

В связи с этим Ш. Кочарян отметил, что ему непонятен возникший ажиотаж. «Глава МИД представил то, что не раз уже публиковалось. То есть заявления трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, где раскрыты предлагаемые посредниками детали урегулирования», – сказал замминистра.

По словам Ш. Кочаряна, упомянув Апрельскую войну 2016г., министр отметил две вещи. Во-первых, это то, что касается коридора, который должен быть максимально надежным и безопасным.

«Во-вторых, если речь идет о территориях, то обязательно должно быть обеспечено следующее требование – не ставить под угрозу многоаспектную безопасность Арцаха. То есть, сказанным накануне всего лишь была поставлена планка: к имеющимся были добавлены 2 новых требования, всего лишь», – сказал Шаварш Кочарян.

При этом замглавы МИД Армении подчеркнул: никто никому никаких территорий не сдает.

«Речь всего лишь идет о том, что министр озвучил требования к двум элементам представленного посредниками пакета. Почему это вызвало такой ажиотаж, не понимаю. Более того, не следует забывать никогда, что речь идет о пакете.

Нужно помнить и то обстоятельство, что сегодня мы находимся в стадии, когда прошли саммиты в Вене и Санкт-Петербурге, достигнуты договоренности, суть которых заключается в следующем: в переговорном процессе прогресс невозможен без доверия между сторонами. То есть если стреляют, провоцируют, отсутствуют механизмы расследования инцидентов… Прогресс тем более невозможен, как отметил накануне глава МИД Армении, без участия Арцаха. Вот и все», – пояснил Шаварш Кочарян.