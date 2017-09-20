«Собрав 1800 представителей Диаспоры в одном зале, произносят тосты и расточают обещания о процветающей стране»

Экс-министр иностранных дел Арцаха Арман Меликян – о 6-ом Всеармянском Форуме «Армения-Диаспора»

– Какие ожидания могут быть от шестого всеармянского форума Армения-Диаспора? На Ваш взгляд, это очередной форум, или за это время были сформулированы определенные задачи, найдены пути их совместного решения, была очерчена степень ответственности участников нынешнего форума в решении этих задач?

– Для руководства Армении нынешний форум, несомненно, не является очередным, он имеет важное политическое значение. Форум проходит в промежуточный период между состоявшимися весной парламентскими «выборами» и намеченному на весну будущего года переходу к парламентско-премьерской модели правления. Господин Серж Саргсян и РПА в свойственном им стиле, обеспечили необходимые места в НС РА, получили заверения своих младших политических коллег о том, что последние парламентские «выборы» были самыми прозрачными и справедливыми в мире, и сейчас перед ними поставлена задача — завоевать симпатию Диаспоры. Собрав 1800 представителей диаспоры в одном зале, произносят тосты и расточают обещания о намерениях создать процветающую страну. Обещания они дают давно, тогда как ситуация в стране и социальное положение продолжают ухудшаться. Ситуация ухудшается, а наше руководство продолжает преумножать состояние собственных детей.

Некоторые иногда удивляются, почему Сержу Саргсяну нужна была коалиция с АРФ Дашнакцутюн. Наряду с рядом важных причин можно отметить и самую главную: Дашнакцутюн является основным каналом, обеспечивающим влияние действующих властей в Диаспоре, оправдывает политику нынешнего режима и собирается делить ответственность за нее. Следовательно, нет смысла питать иллюзии: в современной Армении ответственность не в моде, опыт показывает, что глобальные обещания обычно дают для того, чтобы потом решать мелкие личные вопросы.

– В своем выступлении достойные внимания заявления сделал Католикос Арам I, отметив, что Армения не место для прогулок и не рынок для ведения бизнеса, и, не дай Бог, иметь лишь такой подход к Армении. Он также раскритиковал темпы эмиграции из Армении, поднял тему доверия в отношениях Армения-Диаспора. Что стало причиной для такого выступления? На Ваш взгляд, слова Католикоса Арама разочаруют правящую в Армении коалициюв лице руководителей РПА и АРФ Дашнацутюн?

— Католикос Арам I, несомненно, блестящий оратор, и он не впервые делает неприятные для действующих властей Армении намеки. Однако, обычно, все заканчивается этими намеками: с одной стороны получается, что, тем не менее, о горькой правде абстрактным и поучительным тоном говорится из уст представителя духовенства, однако с другой стороны все на этом и ограничивается. Никаких предметных заключений или действий, обычно, этому не следуют. Продолжением бывает то, что власть преподносит сформированную ей же повестку, обычно получая то, что ей необходимо. Представители Диаспоры приходят сюда, говорят, что Диаспора не должна рассматривать Армению как место для туризма или бизнеса и чувствуют себя польщенными только от одной мысли, что у них была возможность в Армении перед большой аудиторией поднять этот вопрос. Правда, на этот раз говорилось о необходимости вовлечения специалистов из Диаспоры в дело управления страной. Но в результате, все равно, получается, что прибывшие в Армению известные представители Диаспоры одобряют действия властей. Одобряют действия режима, а, следовательно, поддерживают эмиграцию, монополии, коррупцию, несправедливость.

– О чем говорят выступления президентов РА и Арцаха на форуме? Развеяли ли они в своем слове озабоченность, выраженную Католикосом Киликийским?

– У меня такое впечатление, что в Армении к словам представителей власти относятся серьезно только сами представители власти. И то, не потому, что верят их обещаниям, а потому, что в словах своих шефов пытаются уловить намеки, касающиеся их личного будущего.

Беседу вела Нелли Григорян