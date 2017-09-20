«Мы еще не готовы сказать правду относительно 1 марта, 27 октября»: директор Национального архива Аматуни Вирабян

Как уверяет директор Национального архива Аматуни Вирабян, Армения, с точки зрения использования архивных документов, самая прозрачная страна.

На встрече с журналистами в Пресс-клубе «Зеркало» господин Вирабян сообщил: «Любой гражданин Армении может пользоваться архивом. Так облегчится дело гражданина. Понятно, что для простого гражданина нет доступа в разные структуры, а архивом могут пользоваться все, даже иностранцы».

Господин Вирабян выразил беспокойство, что «мы еще не готовы сказать правду относительно 1 марта и 27 октября. История должна стать историей, чтобы потом быть представленной, и все зависит от того, кто ее пишет».

Господин Вирабян констатировал, что во всех странах мира, кроме Ливана, есть централизованные архивы, основная задача – создание базы электронных документов со всего мира: «Мы смогли собрать, сохранить и передать будущим поколениям все то, что было в нашей стране в течение 25 лет. Первое – это документы государственных органов, которые мы периодически пополняем. В архив не сдают пока что свои документы Минобороны, МИД и СНБ РА, все остальные государственные органы сдали свою документацию. В этом году мы получили документы периода президентства первого президента РА Левона Тер-Петросяна до февраля 1997 года. В этом году также принимаем документы Правительства РА до 2005 года. В этом году мы впервые начали прием документов из судов. Проблема в том, что мы должны начать прием электронных документов. Например, с 2008 года, по программе Малбри, после оборота этих документов в бумажном варианте этих документов больше не существует, тогда как в России по закону обязательно вместе с электронной версией обязательно создается один бумажный вариант документа».

Господин Вирабян также сообщил, что в архиве есть и сборник документов Арцахского движения, в который у журналистов, общественно-политических деятелей, писателей собирают разные листовки, фотографии, связанные с Арцахским движением. Директор Национального архива заверил, что они строго следят за тем, чтобы секретные документы были своевременно рассекречены и направлены в архив.