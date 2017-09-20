«Ты посмотри на их столы, а говорят, что живут тяжко»: «Грапарак»

В 2000-х годах в государственных торжествах Армении Арцах участвовал с впечатляющей делегацией. Мы снова были в Сардарапате. Собравшиеся вокруг стола на открытом воздухе успели выпить по рюмке, когда сзади послышалось женское шушуканье. Они говорили на западном армянском языке. Это были две приятные на вид женщины, возможно, сестры или дочь с матерью. Говорила старшая: «Ты посмотри на их столы, а говорят, что живут тяжко». Стол был не особенно-то и богатым – лаваш, сыр, зелень и кололак. Мне запомнилось столько.

Мы поставили рюмки на стол. Получалось некрасиво. Этот стол был подготовлен ​​для всех – от президента и до простого сардарапатца. Это действительно был народный праздник, когда самое последнее приносилось и ставилось на стол, чтобы люди могли разделить друг с другом кусок хлеба, выпить стакан вина и почувствовать себя хорошо. Праздник для нас был испорчен. Мы молча отошли от стола в сторону и больше не смогли влиться в радостный ритм праздника. «Говорят, что нуждаются, ты глянь на их стол…»

Нам показалось, что все говорят так, когда приезжают в Арцах, и мы из кожи лезем вон, чтобы стол был по возможности богаче лучше, а вино в изобилии. Делаем все возможное, чтобы наши армянские братья и сестры из диаспоры чувствовали себя хорошо. После того злополучного эпизода я сколько раз садился с людьми за стол и мне всегда казалось, что в мыслях они подсчитывают стоимость хаша или завтрака, и мне снова слышалось: «Говорят, что нуждаются, а ты глянь на их стол».

Мне возразят, может и вполне уместно, не стоит зацикливаться на мелочах. Но мелочь ли это, или вообще такое отношение, точка зрения? Точнее, стереотип, когда Диаспоре кажется, что Родину можно любить только в момент опасности или бедности.

Ваграм АТАНЕСЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Грапарак»