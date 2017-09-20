Серж Саргсян выступил на 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН с речью: полный текст

Президент Серж Саргсян 19 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке принял участие в 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Республики выступил с речью.

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Речь Президента Сержа Саргсяна на 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Уважаемый председатель Генеральной Ассамблеи,

Уважаемые дамы и господа,

Поздравляю и желаю успеха господину Мирославу Лайчаку в связи с избранием председателем 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи.

Пользуясь случаем, вновь поздравляю господина Антонио Гутереша с избранием Генеральным секретарём ООН. Уважаемый господин Генеральный секретарь, мы желаем Вам успеха в реализации этой важной миссии. Провозглашённые Вами приоритеты пользуются поддержкой Армении.

Уважаемые дамы и господа,

2017 год для нас ознаменован 25-ой годовщиной членства Армении в Организации Объединённых Наций. 2 марта 1992 года в этой центральной штаб-квартире семьи Объединённых Наций был поднят армянский триколор, как логический и желанный результат реализации основополагающего права нашего народа на самоопределение.

В течение прошедших лет Армения стала полноправным и ответственным членом международного сообщества. Вызовов было много, однако мы им с честью противостояли. Самым важным и трудным был Нагорно-Карабахский конфликт.

Я уже в пятый раз выступаю с этой высокой трибуны и вновь вынужден говорить о Нагорно-Карабахском конфликте. Я бы предпочёл говорить о мире, прогрессе и сотрудничестве, однако, к сожалению, мы ещё очень далеки от этого этапа. Следовательно, я считаю своим долгом объяснить, почему мы так далеки от этого желанного пристанища.

Новый этап борьбы народа Арцаха за самоопределение начался почти 30 лет назад. В ответ на мирные призывы к осуществлению неотъемлемого права армянства Арцаха на самоопределение и осуществляемые в этом направлении шаги Азербайджан прибег к применению силы.

Вершиной этой политики официального Баку были погромы армянского населения Азербайджана, этнические чистки и массовые выселения. Из целых районов, некогда армянонаселённых, армяне изгнаны, а правительство Азербайджана продолжает последовательно уничтожать находящееся под его контролем огромное культурное и духовное армянское наследие.

Очевидно, что в этих условиях народ Арцаха не имел иного выбора, кроме как обратиться к самообороне.

Тяжёлая война 1992-1994 годов, её последствия и затем ведущиеся переговоры не стали уроком для Азербайджана. Развязанная Азербайджаном в апреле прошлого года четырёхдневная война доказала, что Азербайджан продолжает преследовать свою цель истребления народа Арцаха.

В ходе развёрнутых в 2016 году действий вооружённые силы Азербайджана совершили ряд военных преступлений в отношении гражданского населения и военнопленных. Не могу здесь не отметить, что один совершивший подобное варварство военнослужащий удостоился высокой государственной награды. Эту награду ему перед видеокамерами вручил лично президент Азербайджана.

Уважаемый господин председатель,

Уже на протяжении лет армянофобия в Азербайджане превратилась в основополагающий и неотъемлемый компонент государственной политики. Она глубоко укоренилась в школьных учебниках и отравляет мышление молодого поколения этой страны. Уже на протяжении лет мы сигнализируем об этом в ряде занимающихся вопросами расизма и ксенофобии профессиональных межправительственных и неправительственных организаций.

Всё это приводит нас к тому убеждению, что реализация права народа Арцаха на самоопределение имеет жизненное значение. В этом вопросе я выражаю единую точку зрения не только Армении и Арцаха, но и армянства всего мира. Я привёз этот мессидж из Еревана, где в эти дни проходит конференция Армения-Диаспора.

Все должны осознать, что теперь Азербайджан для развивающегося демократическим путём Арцаха, просто, является символом средневековой отсталости. Азербайджан не имеет никаких правовых и нравственных оснований для представления претензий в отношении Арцаха. Арцах никогда не был частью независимого Азербайджана, следовательно, несправедливы устремления насильственно прицепить Арцах к этому государственному образованию.

Уважаемые дамы и господа,

Свободный Арцах сегодня состоявшееся демократическое общество. Наш общий девиз и обязательство «Никто не должен быть обделён вниманием», должен стать краеугольным камнем деятельности этой семьи Объединённых наций. Именно по этой причине, я уверен, народ Арцаха никогда не будет изолирован от реализации целей стабильного развития.

Я глубоко убеждён, что нерешённость Нагорно-Карабахского конфликта не должна иметь никакого влияния на права населения Арцаха. Я говорю, в первую очередь, о неотъемлемом праве любого человеческого существа. Я говорю о праве на жизнь, о праве на организацию общественной жизни, о праве свободно формировать собственную власть, о праве свободно общаться с внешним миром и о многих других правах.

Армения способствовала и будет последовательно способствовать улучшению жизни народа Арцаха, его стабильному и демократическому развитию. Никто не имеет права препятствовать осуществляемым в этих направлениях инициативам и программам. Правовой статус Арцаха, а более точно, отсутствие международного юридического признания, не является препятствием для реализации прав живущих там женщин и мужчин.

Мы убеждены, что мирное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта не имеет альтернативы. Сейчас с этой высокой трибуны подтверждаю нашу решимость в этом плане.

В то же время, все должны осознавать, что проблема Нагорного Карабаха — это проблема прав человека. Она может решиться только посредством одного из основополагающих и неотъемлемых прав человека — свободного самоопределения народа.

К какому бы варианту урегулирования мы ни пришли, всё равно, Республика Арцах не может иметь более низкий статус и пользоваться меньшей свободой, чем имеет сегодня. Азербайджан должен признать и уважать право народа Арцаха определять своё будущее путём свободного волеизъявления, а безопасность арцахских армян должна быть гарантирована всеми возможными международными и внутренними механизмами.

Все остальные вопросы производны. Все остальные вопросы найдут своё логическое и справедливое решение параллельно с урегулированием проблемы.

Уважаемый господин председатель,

В последний раз, говоря с этой высокой трибуны, я коснулся процесса международного признания Геноцида армян и счёл своим долгом поимённо выразить благодарность всем тем странам, которые признали это чудовищное преступление, совершённое в Османской империи против моего народа.

С этой высокой трибуны Чести и Ответственности считаю своим долгом выразить благодарность тем странам, которые признали или подтвердили свою позицию относительно Геноцида армян.

Спасибо, независимо от формата этого признания и использованных формулировок.

Спасибо всем тем деятелям, государственным органам, территориальным объединениям или организациям многих и многих стран, которые во всеуслышание называют вещи своими именами. Это действительно важно, поскольку забвение открывает путь для новых преступлений геноцида.

В этой связи мы должны вспомнить, что в будущем году семья Объединённых наций будет отмечать 70-летие Конвенции о предупреждении преступления Геноцида и наказании за него. Армения в этой связи выступит с новой инициативой, и мы приглашаем всех присоединиться к нам и поддержать эту инициативу.

При этом, мы никогда признание Геноцида армян не превращали в предварительное условие для урегулирования двусторонних отношений Армении и Турции. Более того, именно благодаря инициированному Арменией процессу в октябре 2009 года подписали Цюрихские протоколы.

Эти документы до сегодняшнего дня не ратифицированы и отложены Анкарой в тёмные ящики. Правительство Турции выдвигает абсурдные предусловия для их ратификации, которые совершенно не вытекают из буквы и духа протоколов. Я выразил чёткое отношение армянского народа ко всему этому три года назад с этой высокой трибуны.

Сейчас пришло время дать дополнительное разъяснение. Руководство Турции ошибается, если думает, что оно может вечно держать в заложниках эти документы и ратифицировать по удобному для них случаю. Переговоры по протоколам велись в нынешних условиях, для нахождения решений существующих проблем.

В условиях продолжительного отсутствия какого-либо позитивного сдвига в направлении их претворения в жизнь Армения объявит эти два протокола ничтожными. Мы вступим в весну 2018 года без этих, как показал опыт, к сожалению, тщетных протоколов.

Армения, тем не менее, остаётся уверенной, что любые два соседних государства обязаны наладить и иметь регулярные отношения, для обсуждения всех возможных между ними разногласий и с целью найти их решения.

Мы руководствуемся именно этой убеждённостью, реализуя своё участие в самых разных интеграционных процессах. Армения сегодня является активным членом Евразийского экономического союза и своим заинтересованным участием старается способствовать стимулированию усилий по созданию для людей ещё больших благ, путём беспрепятственного перемещения товаров и услуг на этом крупном экономическом пространстве. Позитивные результаты мы уже имеем, что внушает хорошие надежды на будущее. Мы также планируем в ноябре месяце подписать с Евросоюзом Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве, которое, по нашему убеждению, поможет нам придать новую энергию реализуемым в Армении институциональным реформам.

Уважаемые дамы и господа,

К сожалению, продолжает оставаться серьёзным вызовом существующая на Ближнем Востоке нестабильность.

Мы с большой болью следим за Сирийским кризисом и гуманитарной ситуацией, от которой страдает гражданское население, в том числе также армянская община страны. Армения в рамках своих возможностей стремится в какой-то мере смягчить страдания сирийского народа, оказывая гуманитарную помощь. Мы также готовы участвовать в возможных обсуждениях вокруг формирования миротворческих усилий в Сирии под эгидой и соответствующим мандатом ООН.

Уважаемый господин председатель,

Не сомневаюсь, что наша семья Объединённых Наций может обеспечить то новое качество сотрудничества, которое позволит противостоять современным глобальным и региональным вызовам. Именно с этой целью Армения участвует в ряде миротворческих миссий ООН. Более того, мы готовы увеличить своё участие в миссиях в ЮНИФИЛ в Ливане и МИНУСМА в Мали.

Армения, будучи расположенной в трудном регионе страной, не имеющей выхода к морю, обладая ограниченными природными ресурсами, постоянно заявляла, что её самым ценным ресурсом является человек. Вероятно, не только в Армении, но и во всей семье Объединённых Наций в центре всего нужно держать человека, нужно стремиться к миру и достойной жизни для всех на стабильной планете.

Спасибо.

Пресс-служба Президента Армении