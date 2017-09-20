Серж Саргсян в Нью-Йорке встретился с президентом Польши Анджеем Дудой

Находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке Президент Серж Саргсян 19 сентября в штаб-квартире ООН встретился с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Отмечая, что текущий год символичен для Армении и Польши (наряду с 25-летием установления дипломатических отношений две страны отмечают 650-летнюю годовщину образования в Польше армянской общины), президенты Саргсян и Дуда с удовлетворением констатировали развивающиеся в духе многовековой дружбы двух народов межгосударственные отношения. Пользуясь случаем, Президент Саргсян выразил благодарность Президенту Польши за адресованные им по этому поводу тёплые слова и высоко оценил дружественное отношение польского народа к армянскому народу.

Президент Анджей Дуда по случаю встречи сердечно поздравил с праздником Независимости Армении, который армянский народ будет праздновать через два дня, и высказал добрые пожелания.

Главы двух государств коснулись работы, которая ведётся в направлении укрепления армяно-польских связей как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях. В этом контексте они подчеркнули важность частых контактов высокого уровня и придания нового качества политическому диалогу.

Президент Дуда выразил благодарность Президенту РА за помощь Республике Польша в вопросе избрания непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Серж Саргсян в этой связи поздравил Польшу и выразил надежду, что сформированные традиции взаимной поддержки и взаимопонимания продолжатся и впредь.

Президент Саргсян подчеркнул важность парламентской дипломатии в деле развития политического диалога. Учитывая то обстоятельство, что в результате конституционных изменений Армения переходит к системе парламентского правления, Серж Саргсян выразил уверенность, что сотрудничество в этом формате в будущем станет более весомым.

Серж Саргсян в очередной раз отметил, что в Армении чрезвычайно ценят факт признания Сеймом Польши Геноцида Армян.

На встрече была затронута тема урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Серж Саргсян подчеркнул, что в этом вопросе важно проявлять уравновешенную позицию, созвучную с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и с общей позицией ЕС.

Президент Дуда подчеркнул, что позиция Польши в вопросе НК урегулирования не изменилась, и Польша уверена, что проблема должна решаться исключительно мирным путём, на основании международного права.

Пресс-служба Президента Армении