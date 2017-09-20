«Лавров, мой однокурсник…»: Мигранян поделился подробностями беседы с главой МИД России после Апрельской войны

«Я ни разу не позволял себе задать вопрос о продаже оружия, однако, после прошлогодней апрельской войны я задал вопрос своему однокурснику – Лаврову. Он был удивлен. Но я так и начал, что за 25 лет я ни разу не задавал этот вопрос, но сейчас должен задать – что происходит?»,- в ходе встречи с журналистами в клубе «Айели» некоторые подробности своей беседы с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым рассказал российский политолог Андраник Мигранян. Мигранян в беседе с Сергеем Лавровым спросил, почему Россия, которая находится в одном военном блоке (ОДКБ) с Арменией заключает многомиллиардные оружейные сделки с Азербайджаном, и какую цель преследовала апрельская война 2016 года.

По словам Миграняна, у Лаврова хорошее чувство юмора, и он на его вопрос отреагировал следующим образом: «А может, ты сам ответишь на этот вопрос? Я сказал, что мы находимся на неравных условиях. Сегодня ты вернулся из Баку и провел беседу с Алиевым. Ты должен глубже знать, что подтолкнуло Алиева на эту войну. Конечно, об оружии много говорится, говорилось и вчера — на форуме».

Андраник Мигранян констатировал, что оружейный рынок большой, на нем есть много других игроков. Он заверил, что если деньги будут, то оружие можно купить где угодно: «Если речь идет об Азербайджане, то он может получить это оружие и у Турции, Пакистана, у других стран».

Андраник Мигранян напомнил также слова президента РА Сержа Саргсяна о продаже российского оружия Азербайджану. Он, по словам российского политолога, в частности, отметил, что мы не против продажи российского оружия Азербайджану, но мы бы хотели, чтобы у нас тоже было такое оружие, чтобы резко не нарушать баланс в регионе.

Касаясь озабоченности на счет того, что РФ является стратегическим союзником РА, но продает оружие Азербайджану, господин Мигранян отметил: «Надеюсь, Россия осознает свои союзнические обязанности и выполнит их в случае необходимости. Конечно, есть один острый вопрос. Когда на фронте Гадрут – Мартакерт имеют место столкновения, в формальном смысле это не имеет отношения к ОДКБ или к Армении, поскольку в формальном смысле Карабах находится за пределами Армении. Если бы у нас было хотя бы признание промежуточного статуса, это стало бы гарантией на совсем другом уровне, что даже события, которые происходят на этом фронте не были бы исключительно делом Арцаха, но и делом ОДКБ. Поскольку этот статус выходит за рамки международного права, то это становится задачей Армении».