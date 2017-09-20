Министерство обороны Армении привлечет армянскую молодежь Диаспоры к военной службе

Вчера заместитель министра обороны Артак Закарян говорил о том вкладе, который Диаспора может внести в развитие военно-промышленного комплекса Армении. Он сказал, что наши соотечественники из диаспоры уже выступили с различными практическими предложениями.

«Присутствуя на различных рынках и по разным вопросам, они могут вложить свой профессиональный и интеллектуальный потенциал, вы в курсе, какую важную роль играет особенно широкое применение высоких технологий в военной промышленности. А армяне диаспоры занимают свое место в высокотехнологичных отраслях промышленности, используемых для военной промышленности. Здесь необходимо обеспечить для Диаспоры правильный программный подход. Эффективными могут быть не только финансовые инвестиции или бизнес-подходы, очень важна профессиональная вовлеченность».

Заместитель министра обороны отметил, что для диаспоры очень важны справедливость, эффективное управление и полноценное участие, и они готовы выслушать все вопросы, связанные с армией и вооруженными силами. Он сказал, что мы должны восстановить доверие к армии. И в условиях полного доверия они уже смогут говорить об участии армян диаспоры также и в военной службе: «Это не обязательно должно быть срочной службой, это могут быть другие виды несения службы, которые у нас есть». Заместитель министра сказал, что уже реализуется пилотный проект, связанный с армией, а также в вопросах привлечения армянской молодежи Диаспоры к военной службе.