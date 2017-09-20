«Ни пяди земли – самое идиотское отношение к этому вопросу»: Андраник Мигранян снова в Ереване

«Я слышал это в Карабахе от генералов, офицеров и военных, что мы не вернем ни единой пяди земли. Чего мы добьемся, с кем мы сумеем говорить при таком подходе? Значит, нам останется сесть и говорить об этом с самими собой, это будет самое безответственное и самое идиотское отношение к этому вопросу», – так ответил вчера в Пресс-клубе «Айели» московский политолог Андраник Миранян на вопрос о том, что уже в самой Армении на уровне министра иностранных дел объявляется о сдаче территорий.

Г-н Мигранян сказал, что у него уже была возможность говорить о сдаче территорий и связанных с этим вопросов. По этому поводу он возмутился: «После моего интервью было много идиотских публикаций о том, мол, что до этого Миграняну, он живет в России, откуда-то даже узнали, что моя дочь живет в Соединенных Штатах. Я восемь лет проработал в США, моя дочь и внук были с нами, сейчас она пишет диссертацию».

По словам г-на Миграняна, на тему передачи территорий было предоставлено ​​достаточно информации из уст первых лиц страны. Он заявил: «В прошлом году президент Армении беседовал с солдатами в течение четырех часов, Эдвард Налбандян говорил три часа, о территориях идет речь, какие нельзя трогать, каким должен быть компромисс, об этом открыто говорил и я, не забывая, что с принятием промежуточного статуса впервые появится прогресс в армяно-азербайджанских отношениях. Фактически, Азербайджан перед международным сообществом примет, что эти территории не принадлежат им».

Андраник Мигранян заверил, что до возвращения этих территорий все должно быть зафиксировано на бумаге, должны иметься гарантии, и тогда можно будет перейти к промежуточному статусу. Это вопрос обсуждался столько раз, что Сергей Лавров знает это намного лучше, чем все журналисты и политики Армении, за исключением Сержа Саргсяна, Эдика Налбандяна и Аркадия Гукасяна. По заверению Миграняна, нет необходимости поднимать тревогу из-за потери части холма.

По его словам, вопрос Арцаха может разрешиться военными средствами только в случае блицкрига, если Азербайджан воспользуется имеющимся в этот момент военным преимуществом. «Я сам побывал с Бако Саакяном на Гадрутском участке фронта и видел эти холмы. Я не увидел там ничего тревожащего. Может эти холмы представляют какое-то значение, но я говорю то, что я видел своими глазами, эти холмы ничего из себя не представляют».

Комментируя грозные окрики российских деятелей, в частности, поведение Киселева, мол, в Армении должны изучать русский язык, г-н Мигранян отметил, что Киселев его друг, хороший человек, и всего лишь однажды сказал, что было бы хорошо, если бы в Армении знали русский язык, и что в сказанном было плохого? Он заверил, что в России наплевать, говорят в Армении по-русски или по-английски. И если начнут грозить пальцем и говорить с таких позиций, г-н Мигранян призывает в Армении отвечать таким людям – идиот, а тебе какое дело.

Говоря о внутриполитических вопросах в Армении, г-н Мигранян заверил, что он не видит противоборства между Кареном Карапетяном и Сержем Саргсяном, и все они находятся в прекрасных отношениях.

Отвечая на вопрос о возможном премьерстве Сержа Саргсяна, г-н Мигранян сказал, что когда партия решит, кто будет премьер-министром, то не будет приоритетным то, что говорил Серж Саркисян, а то, кто является политиком-тяжеловесом, который сможет вывести страну из этой ситуации. А Карен Карапетян, по словам Андраника Миграняна, будет иметь свое очень серьезное и важное место, как бы оно ни называлось.