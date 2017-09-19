Армения-США: начало нового этапа отношений

В воскресенье представительная делегация Конгресса США прибыла в Ереван. Инициатором визита была избранная из Калифорнии, демократ, имеющая армянское происхождение конгрессмен Джеки Спир Канчелян. В составе делегации также конгрессмены, Фрэнк Паллоун, который после землетрясения 1988г в Армению привез американскую помощь, член Конгресса, также имеющая армянское происхождение Анна Эшу, конгрессмен Дэвид Валадао, по инициативе которого днями ранее Конгресс США принял решение о выделении дополнительных средств для осуществления работ по разминированию в Нагорном Карабахе, а также конгрессмен Тулси Габбард из Гавайев и представляющий Висконсин конгрессмен Джим Сенсенбреннер.

Это двухпартийная делегация, и вышеупомянутые конгрессмены, помимо того, что входят в занимающийся армянскими вопросами «Армянский Кокус», где число вовлеченных законодателей больше 50, они также являются членами того Конгресса, который подавляющим большинством голосов выступил за пакет беспрецедентных санкций против России, обусловленных в том числе вмешательством Москвы во внутренние дела США, и это решение – уже закон США, подписанный президентом Трампом.

Это первый визит конгрессменов после такого исторического решения, и открывает новую страницу в армяно-американских отношениях, что обусловлено новыми реалиями. В предшествующем визиту интервью Джеки Спир Канчелян Голосу Америки отметила основные пункты вырисовывающейся повестки: борьба с коррупцией, развитие демократии, устранение энергетической зависимости Армении от России, суверенитет Армении и гарантии этого суверенитета, технологическое и инвестиционное сотрудничество. И очевидно, что все это объединяет общий контекст: по словам члена Конгресса, «с политической точки зрения, нам необходимо построить отношения с Арменией. Я бы пожелала, чтобы Армения получала помощь в еще большем количестве, поскольку я рассматриваю Армению как нашего партнера в регионе, который находится под влиянием агрессивных действий России. Россия со своей стороны пытается расширить кольцо своего влияния, пытается установить контроль, восстановить Советский союз. Убеждена, что Армения не желает вновь стать Советской Арменией. Таким образом, мы желаем укрепить отношения с Арменией, чтобы Армения больше никогда не была вынуждена беспокоиться об угрозе своему суверенитету».

Факт в том, что последний период отношений Армения-США характеризуется определенной инерцией, которая имеет свойство угасать, особенно в условиях резко меняющихся реалий. Вашингтон свои отношения с Ереваном традиционно строил, исходя из постулата, что в Армении принимают суверенные решения, что отношения Армения-Россия «понятны, идут из глубины веков», и что это все опирается на взаимном уважении, в условиях отсутствия диктата, и, следовательно, как говорят русские, «от добра добра не ищут».

Но жизнь показала, что этот подход уже себя исчерпал и неадекватен создавшимся реалиям: 3-е сентября и «траффикинг» Армении в так называемый «евразийский союз», насилие в отношении воли Украины – аннексия Крыма и агрессия на востоке страны, затем последовавшее за этим наглое и циничное вмешательство в избирательный процесс в США, в котором ясно вырисовывается токсичная роль как российского криминала и коррупции, так и российской пропаганды.

Раньше в США могли бы удивиться, что российский капитал, российское государство и российская организованная преступность – это не только прямые синонимы, но и три головы одного и того же чудовища, особенно тогда, когда Клинтон и Лавров торжественно нажимали кнопку «перезагрузки». Но сейчас не только не удивляются, но и это стало доминирующей позицией и основной компонентой аксиоматики, на которой строятся политические расчеты.

В то же время, нынешний период выделяется ростом агрессивности российской имперскости и русского шовинизма в направлении Армении: Москва задействовала весь свой потенциал в Армении. Русские из Баку угрожают Армении прямым текстом, против армянского языка предпринята еще одна диверсия руками Правительства Армении, руками Министерства культуры Армении добиваются закрытия выставки, посвященной памяти жертв советского государственного террора и т.д. А глава парламентской фракции правящей партии не находит ничего более умного, как обвинить блок «Елк» в том, что инициативой выхода из ЕАЭС он выражает свою «преданность Западу».

И с такой «некондиционной» политической «элитой» насколько Армения будет готова принять решение об освобождении от России, от зависимости в энергетике и других сферах, технологическом сотрудничестве с США, вступить в диалог с США по повестке региональной безопасности? Вопрос становится риторическим.

С другой стороны, власть Армении и Армения – это не одно и то же. И как бы ни были важны официальные отношения, и как бы власть, деформируя политическое поле и совместно с русскими наполняя его политическим мусором, ни пыталась демонстрировать, что она сама и есть главная «прозападная сила», жизнь показывает, что это, мягко говоря, не так. Вашингтон должен диверсифицировать свои механизмы партнерства в Армении, основываясь на общих ценностях и общем восприятии интересов, причем ставя их на одну и ту же плоскость. Это существенно ослабит возможности власти в деле прямого обмана, а также сократит поле российских манипуляций.

Этот новый этап отношений открывает также новые возможности перед гражданским обществом Армении, поскольку в лице Соединенных Штатов имея партнера, мотивированного общностью в восприятии ценностей и интересов, оно может существенно усилить свои возможности влияния на политические решения.

Однако, ясно также, что союзник – не означает, что придут и твое дело будут делать вместо тебя, или же усыновят твою страну и будут кормить непонятно как и во имя чего, как это преподносят некоторые в пророссийских и российских кругах.

Да, мы тоже убеждены, что Армения не желает вновь стать Советской Арменией. Да и не станет, если даже, гипотетически, вдруг пожелает. Но это еще не гарантирует, что невменяемыми политическими решениями мы не ввергнем нашу государственность в новую катастрофу. Россия сама не желает, чтобы Армения стала «советской», поскольку это предполагает также ответственность и расходы. России нужны только неограниченные права, а также необходимое для обслуживания своих инфраструктур население, но не более того, и территория, которая может стать разменной монетой в международных торгах. Это даже намного хуже, чем советская Армения, больше сходств с тем, что произошло с Западной Арменией, которую принялась «освобождать» наша «спасительница» — Россия. Армения, в конце концов, по сей день не пользуется международными средствами, которые выделяются для обустройства сирийских беженцев…

Навстречу 26-летию нашей Независимости мы имеем новые поводы, что еще раз переосмыслить – куда же идет Армения, и назвать вещи своими именами, без обмана и самообмана, а не возлагать наши надежды, уже в который раз, на «последний бой» и храбрость Армянского Солдата. Это и есть то, что называется государственным мышлением.

На снимке – флаги Армении, Арцаха и США в Бостоне (США), 2016г (Ditord.com)

Рубен МЕГРАБЯН

Газета «Аравот»

19.09.2017г