МО России опровергает: на учениях «Запад-2017» удара ракетой из вертолета по зрителям «не было» — видео

Радио Свобода. Министерство обороны России отрицает сведения, появившиеся во вторник в ряде СМИ и социальных сетях, о ракетном ударе по зрителям во время военных учений «Запад-2017».

В пресс-службе Западного военного округа заявляют, что в понедельник «никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было». По словам военных, сообщения о ракетном ударе по зрителям и большом числе пострадавших – это «провокация или чья-то персональная глупость».

При этом в ведомстве подтвердили случайный пуск ракет с вертолета Ка-52, однако, как утверждается, это произошло якобы «в другое время», а в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее интернет-издание 66.ru со ссылкой на неназванный источник сообщило, что в результате ракетного удара с вертолета Ка-52 пострадали два человека, и опубликовало видеозапись предполагаемого инцидента. По данным издания, причиной ракетного удара мог стать сбой в работе оборудования вертолета. Об этом также сообщает «Фонтанка». По данным этих СМИ, обстрел, предположительно, произошел на полигоне «Лужский» 17 или 18 сентября.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team опубликовала копию документа, из которого следует, что ошибочный пуск произошел 16 сентября. Подтверждений подлинности этого документа из других источников нет.

66.ru отмечает, что 18 сентября полигон «Лужский» посетили президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео из кабины Ка-52, который на учениях «Запад 2017» случайно дал залп ракетами по зрителям pic.twitter.com/USScM5uRsy — CIT (@CITeam_ru) September 19, 2017

Видео с последствиями на земле от случайного залпа ракетами вертолёта во время учений «Запад 2017» Posted by Conflict Intelligence Team on Dienstag, 19. September 2017

Учения «Запад-2017» начались на территории России и Белоруссии 14 сентября. В них участвуют сотни танков, артиллерия, десятки боевых кораблей и вертолетов. Согласно сценарию учений, войска противостоят армии вымышленных западных стран.

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