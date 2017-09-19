Справедливое урегулирование должно основываться на международном праве, включающем Хельсинкский заключительный акт: Эндрю Шефер

Соединенные Штаты поддерживают урегулирование карабахского конфликта путем переговоров и в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ продолжат активно работать со сторонами. Об этом, отвечая на вопросы Радио Азатутюн, заявил новый сопредседатель Минской группы от США Эндрю Шефер.

«Наша давняя политика, принятая сопредседателями Минской группы, состоит в том, что справедливое урегулирование должно основываться на международном праве, которое включает Хельсинский заключительный акт и принципы неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности, равноправия и самоопределения народов», — отметил Шефер.

Но, как подчеркнул американский дипломат, в конечном счете, «ответственность за мир несут президенты Армении и Азербайджана».

«Позже на этой неделе в Нью-Йорке я жду встреч с другими сопредседателями и министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Надеюсь, что эти встречи послужат основой для безотлагательного возобновления добросовестных переговоров на самом высоком уровне», – заявил Эндрю Шефер.

Напомним, Шефер был назначен американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ в конце августа.

Фото — Радио Азатутюн