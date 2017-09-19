«Вы слышали официальное мнение партии? Нет»: Карен Карапетян – о назначении премьер-министром

Сегодня на шестом форуме «Армения-Диаспора» премьер-министр Карен Карапетян ответил на вопросы журналистов. Прежде всего, журналисты задали ставший уже традиционным в эти дни вопрос о том, будет ли он премьер-министром в 2018 году.

На вопрос о том, что, по словам Галуста Саакяна, Серж Саргсян незаменим для должности премьер-министра, согласен ли действующий премьер-министр с этим, Карен Карапетян ответил, что частные мнения лиц не комментирует: «Когда будет официально мнение РПА, тогда и обращайтесь ко мне с этим вопросом. Вы слышали официальное мнение партии? Нет. Когда появится, тогда и поговорим. Это их частное мнение, у партии пока еще решения нет, как будет решение, объявят».

На вопрос, что вчера католикос Арам I выступил с острой критикой, сказав, что диаспора чахнет, почти все представители диаспоры выразили беспокойство, что эмиграция продолжается, и хотелось бы услышать комментарии премьер-министра, Карен Карапетян ответил: «Прежде всего, я хочу сказать, что миграционные процессы происходят во всех странах, и они не остановятся, даже если наша жизнь станет лучше. Что мы должны сделать… Должны добиться того, чтобы Армения стала обеспеченной, развитой страной».