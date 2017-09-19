Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:38 | Сентябрь 19 2017
17:38 | Сентябрь 19 2017

Премьер-министр – диаспоре: «ЕАЭС – это клуб, в котором 5 стран договорились о правилах»

Премьер-министр – диаспоре: «ЕАЭС – это клуб, в котором 5 стран договорились о правилах»

На 6-м Международном форуме «Армения-Диаспора» сегодня один из армян диаспоры спросил у премьер-министра, каковы экономические последствия имело для Армении вступление в ЕАЭС.

В ответ Карен Карапетян успокоил нашего соотечественника из диаспоры, сказав: «Мы дружим не в ущерб остальным отношениям. ЕАЭС – это очень простая экономическая платформа, клуб, в котором пять стран договорились о правилах работы в этом клубе. И текущие показатели, которые мы продемонстрировали вам, экспорт, импорт и экономический рост, являются результатом именно этой политики.

Мы являемся частью того крупного рынка, на который исторически сориентирована наша основная продукция. Дело не в том, есть ли у нас много предложений на других рынках, но и не обстоит так, что мы проигрываем на других рынках».

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Рубрики: Политика

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