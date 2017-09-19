«Должностные лица, не служившие в армии, будут выявлены»: новая инициатива Вигена Саргсяна

Вчера министр обороны Армении Виген Саргсян во время форума «Армения-Диаспора» рассказал о концепции «Нация-Армия» и сделал интересное заявление о некоторых ожидаемых законодательных изменениях. Он сказал, что, так как вооруженные силы для нашего государства и государственности представляют столь важную структуру, решают вопрос нашего существования, то очень важно, чтобы все наше общество полностью доверяло вооруженным силам. И потому надо решить несколько проблем:

«В первую очередь, борьба против коррупции и повышение эффективности вооруженных сил, и в этом направлении за это время сделаны существенные шаги, но многое еще предстоит сделать. Второе – общая дисциплина. Я сегодня хочу заявить здесь то, чего еще не сообщал общественности, но обсудил с коллегами в правительстве и с Комиссией по этике. Знаете, что у нас для борьбы с коррупцией есть состоявшаяся структура – Комиссии по этике и декларации доходов. Мы планируем в ближайшее время предложить законодательные изменения: в декларациях государственных должностных лиц обязательно будет указываться вопрос о службе в армии заявителя и членов его семьи, и не только – служил он или не служил, а также есть ли у него отсрочка или освобождение. А если служил, то на свой выбор он дополнительно сможет указать, в какой воинской части он проходил службу, осуществляющей боевое дежурство».

По мнению министра, это повысит подотчетность.

Он коснулся еще одного вопроса, который поднимет проблемы армии: «В рамках программы «Дитакет» каждого демобилизованного солдата посещает специалист из частной социологической компании, и военнослужащий заполняет опросный листок, состоящий примерно из 60 вопросов».