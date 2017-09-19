Кто на самом деле вырубает леса Дилижана? – «Айоц ашхар»

Вечером 17 сентября жители общин Иджевана, Дилижана и прилегающих населенных пунктов в окрестностях Национального парка «Дилижан» в знак протеста на протяжении четырех часов перекрывали межгосударственную автомагистраль Иджеван-Ереван, спровоцировав большую пробку.

Руководитель общины Агарцин Геворг Тамразян говорит, что у людей в особенности в селах Дилижана нет других возможностей для существования, так как географическое положение и климатические условия не позволяют заниматься скотоводством или земледелием. Они пытаются зарабатывать хоть какие-то средства продажей древесины.

Древесина дает возможность не платить огромные суммы за отопление в зимние месяцы: «Знаете, что в селах люди живут в собственных домах, часто большими семьями, и зимой отапливать газом весь дом для жителей села не под силу, исходя из их социального положения. И люди предпочитают запасаться летом дровами и в холодное время года пользоваться печкой. Ведь дрова несравнимо дешевле.

По договору, из национального парка «Дилижан» они покупают 1 кубометр дров за 4500-5300 драмов, в зависимости от качества древесины. За такую цену на газе не согреешься.

Кроме этого, продавая древесину, жители сел зарабатывают некоторую сумму денег. На приобретение дров и их транспортировку расходуют примерно 10 тысяч драмов, а на рынке они продают дрова за 12-15 тысяч драмов. Доход небольшой, но удовлетворяет хотя бы элементарным потребностям жизни. Лишать людей этих возможностей означает показать им путь к эмиграции. Села и без того обезлюдели. Сейчас надо осуществлять программы, которые позволили бы удержать остальных, а не поощрять исход».

В ответ на вопрос, почему правительство приняло решение лишить людей дров, Геворг Тамразян сказал, что проблема в дефиците в лесах валежника. Так как запасы валежник, используемого сельчанами в качестве горючего материала, быстро заканчиваются, из-за того, что его мало, лес закрыли, сказав, что запасы иссякли, и они боятся, что люди, не найдя поваленных деревьев, начнут рубить нормальные деревья.

Тагуи АСЛАНЯН

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