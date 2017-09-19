«Вы тут историю смерти Кикоса рассказываете, упал на камни, вай, вай…»: Эдвард Налбандян – о «сдаче земель»

Вчера один из проживающих в США представителей диаспоры во время форума «Армения-Диаспора» обратился к главе МИД РА Эдварду Налбандяну с вопросом, в котором он вкратце остановился на том, что сначала при решении Карабахского вопроса нам была навязана война, из которой мы вышли победителями, затем упомянул о международном мнении, которое, будучи демократичным, не согласилось с ее итогами, не отнеслось уважительно, а утвердило войну, после чего затронул болезненную тему разговоров о возвращении некоторых земель, и сослался на соблюдение наших интересов и нашу правоту, посетовав, что в регион, в частности, в Баку, завозится много оружия, причем такое, которое может им позволить справиться с нами, а у нас только пистолеты для полицейских.

Эдвард Налбандян ответил: «Знаете, есть такой эпизод, когда начальник транспортного отдела три часа рассказывает о работе их гаража, а потом один из зала говорит, что мы так и не послушали начальника транспортного отдела. Я вам говорил, какова позиция международного сообщества относительно урегулирования Карабахской проблемы. Что касается того, почему они покупают оружие, у них есть деньги – покупают. Сегодняшний рынок оружия, это место, где идет жестокая конкуренция, где между продавцами оружия идет борьба за каждого покупателя. А у Азербайджана есть деньги, он может заплатить эти деньги и купить.

Мы действуем не полицейскими пистолетами. Если вы в курсе, у нас есть современное вооружения и боеприпасы, на основе соответствующих договоров, откуда это оружие поступает и как. Потому что в 10-м протоколе, который заключен с Россией, говорится, что российская военная база в РА вместе с армянскими вооруженными силами будет обеспечивать безопасность Армении, и с этой целью нам будет предоставлено современное вооружение. То есть, не за те деньги, на которые имеет возможность покупать Азербайджан, у нас нет таких средств, нет миллиардов, полученных легким путем за счет нефти и газа. А вы знаете, о каких цифрах их бюджета идет речь? Мы в соответствии с нашими возможностями приобретаем такое вооружение, чтобы было возможно сохранять баланс, и в этом заключается причина, что до сих пор нет большой войны».

Что касается возвращения территорий, то Эдвард Налбандян сказал: «Мы пока что не возвращаем земли, чтобы они завезли туда оружие, чтобы мы потом говорили – почему позволили, мы вернули, а они ввезли туда оружие. То, что вы говорите, это история о смерти Кикоса, «упал на камни, вай, вай …». Ничего такого пока что нет».