Видением курдов в долгосрочной перспективе является в том числе и создание Великого Курдистана, включающего в себя большую часть Западной Армении: Геворг Меликян

На 25 сентября намечен референдум о независимости Иракского Курдистана, и по этому поводу в Армении многие испытывают воодушевление, однако нет ли здесь опасностей для нас? Вопрос мы задали ассоциированному эксперту Армянского института международных отношений и безопасности Геворгу Меликяну.

«Мне непонятно то воодушевление, которое испытывают многие в Армении, в том числе и некоторые мои коллеги по этому поводу. Здесь не сработает логика — «то, что против Турции, пойдет на пользу Армении», или же «референдум может положительно отразиться на признании независимости Нагорного Карабаха». В жесткой внешней политике необходимо изменить подходы – исходя из обстоятельств и необходимости извлечь максимальную выгоду.

Создание Курдистана, возможные военные действия, волна мигрантов, в том числе и в направлении РА и так далее, очень опасно по многим причинам, тем более, что видением курдов в долгосрочной перспективе является в том числе и создание Великого Курдистана, включающего в себя большую часть Западной Армении.

Курдский вопрос всегда противоречил и противоречит интересам Армении, и поддержка, оказываемая курдам, каким-то образом может вызвать проблемы безопасности для Армении. Я знаю, что многие могут не согласиться с моей точкой зрения, однако более глубокий анализ показывает, что нескрываемое сотрудничество с курдами не исходит из интересов Армении. Я надеюсь, что многие не забыли также крайне негативную роль курдов в годы Геноцида армян», отметил наш собеседник.

Полностью интервью с ассоциированным экспертом Армянского института международных отношений и безопасности Геворгом Меликяном читайте в печатном номере «Аравот» от 19 сентября.