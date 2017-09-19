На учениях «Запад-2017» боевой вертолет случайно выпустил ракету в зрителей: СМИ — видео

NEWSru.com. На очередном этапе российско-белорусских военных учений «Запад-2017» случилось ЧП: на полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом произошел непроизвольный пуск ракет класса «воздух-земля» с вертолета Ка-52, боевые снаряды попали в местность, где находились зрители, есть раненые, сообщает сайт 66.ru со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, вертолеты выполняли очередное задание, когда «что-то коротнуло». В результате ракеты сбились с цели и попали в толпу людей.

В результате инцидента сгорели как минимум два автомобиля. Из-за разлетевшихся осколков два человека получили тяжелые травмы. В настоящее время пострадавшие госпитализированы, сказал источник.

Когда именно произошло ЧП, он уточнить не смог. «Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты», — добавил собеседник сайта. При этом отметим, что никакой информации в прессе по поводу данного ЧП до сих пор не было, хотя, по словам источника, ЧП произошло еще «вчера или позавчера».

Между тем СМИ писали , что на полигон «Лужский» для наблюдения за маневрами прибыл целый «десант» журналистов, в том числе из-за рубежа.

Отметим, что вчера, 18 сентября, на Лужский полигон в Ленинградской области для наблюдения за одним из этапов учений прибыл президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что глава государства с командного пункта понаблюдал за ходом маневров и выслушал пояснения главы Генштаба.