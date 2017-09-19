Вазген Манукян: «Нельзя было выделять только русский язык» — «Жоховурд»

Газета «Жоховурд» побеседовала с председателем Общественного совета Армении Вазгеном Манукяном.

– После назначения Карена Карапетяна на пост премьер-министра, он постоянно заявлял о привлечении инвестиций. Замечаете ли Вы позитивные шаги правительства в течение этого года?

– Я думаю, что в течение этого года были созданы условия, которые окажут стимулирующее воздействие на инвестиции. Потому что перед инвестированием экономическое поле должно быть очищено, окрепнуть, иметься определенные законы. Я думаю, что эти подготовительные работы уже сделаны, и теперь будем ждать результатов.

– А насколько благоприятна инвестиционная среда в Армении? На какие бы Вы указали проблемы?

– Наша инвестиционная среда действительно неблагоприятна. Мы – страна, которая находится в блокаде, страна, которая окружена 3 миллионами врагов, и люди с осторожностью относятся к инвестированию. И очень важно, чтобы диаспора была чуть более рискованной в инвестировании, чем иностранцы.

– А кроме попыток привлечения инвестиций, как Вы оцениваете один год деятельности правительства Карена Карапетяна?

– Положительно, с ожиданиями. Есть вещи, которые для меня приемлемы, есть вещи, которые неприемлемы, но в целом я оценивают положительно.

– А что неприемлемо?

– Например, это последнее, когда выделили русский язык. Я думаю, что действительно, можно было бы выделить из остальных языков, но не только русский, а русский и английский. Если русский – язык одной коммуникации, в ЕАЭС и бывшем соцлагере, то для всего мира разговорный, коммуникационный язык – это английский. И нельзя было выделять только русский.

– А, может быть, это было сделано, чтобы угодить России?

– Я не знаю, в чем причина такого решения, но думаю, что в Армении или надо улучшить в школах положение для всех языков, или, если выделяем некоторые языки из иностранных языков, то это должны быть русский и английский.

Наира ОВАННИСЯН

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