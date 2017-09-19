Бизнесмен из диаспоры: «Я основал Армении четыре бизнеса, и все четыре разграбили»

Вчера один из участников шестого форума Армения-Диаспора – проживающий в США общественный деятель, бизнесмен Заре Палян в беседе с журналистами заявил, что он в Армении основал пять бизнесов, и все пять разграбили.

По словам предпринимателя, диаспора не испытывает доверия по отношению к властям Армении: «Знает, что они грабят, что здесь царит атмосфера несправедливости, знает, что нет судебных инстанций, если есть спор. Я основал в Армении четыре бизнеса, правда, небольших, инвестировав около 30 тысяч долларов, все разграбили, где суд, чтобы восстановить справедливость? Этого нет, а пятый я основал в прошлом году, маленький бизнес проект, вложил пять тысяч долларов, и опять их нет».

На вопрос, в чем проблема Армении, он ответил: «Падение нравов ведет нас в пропасть. Это проблема проблем».

Заре Палян рассказал, что в Армении у него было 200 ульев, под некоторыми из них он поставил весы, чтобы понять не обманывают ли его. «Из тех ульев под которыми были весы получили 40 кг. меда, поскольку пчеловод побоялся, из остальных – 10-15 кг.».

На наш вопрос, означает ли это, что в Армении бизнес не будет развиваться, поскольку воруют, «кидают», это и есть ваша позиция, Палян ответил: «В Армении бизнес не будет развиваться, и в первую очередь это морально-психологический вопрос, избыток негативных черт – ложь, несправедливость, недобросовестность, подхалимство».

Заре Палян сказал, что от академиков, докторов-профессоров слышал, как они, когда речь зашла об Армении, сказали, что трудно найти хоть одного человека, кто бы не оказался вором и коррупционером: «А я сказал, что в моем окружении – в США трудно найти кого-то, кто хотя бы что-то не сделал для своей народа. Есть много честных людей, которые взяли деньги в долг, но сделали. А здесь не могут найти кого-то, кто оказался бы честным».

На вопрос, в этом случае, почему вы здесь он ответил, что приехал представить Карену Карапетяну свою новую программу, которой он предлагает преподавать в школах предмет «77 психологическо-моральных ценностей»: «Шахматы обязательный предмет, я горжусь тем, что у нас столько шахматистов. Но где шахматы, а где несправедливость и коррупция?». По словам нашего собеседника, если этот предмет в школе будет обязательным, то дети поймут, что вора и лжеца всегда наказывают, и они не вырастут такими.