Армен Аваг Авагян: «Правительство не должно вмешиваться в сферу бизнеса, правительство должно создавать поле, правила игры» — видео

В ответ на вопрос Aravot.am, что армянские бизнесмены Диаспоры сегодня поднимут вопросы перед правительством Армении, в интервью прессе они упоминали о препятствиях в таможенной сфере, монополиях, неравных конкурентных условиях, готово ли правительство рассмотреть эти вопросы, исполнительный директор Армянского фонда развития Армен Аваг Авагян ответил: «Правительство не должно вмешиваться в сферу бизнеса, правительство должно создавать поле, правила игры, как это во всех странах, каждая страна имеет свои правила игры, а никакие две страны не имеют одинаковых правил игры. У нас также есть свои правила игры, главная дело правительства – создать правила игры на благо развития армянской экономики. И защищать правила этой игры. И на этом уровне правительство, безусловно, готово».

В ответ на наш вопрос, согласно недовольству некоторых предпринимателей, что эти применение этих правил игры не происходит одинаково, будут ли отныне равными, г-н Авагян сказал, что в этом аспекте основ для функциональной ориентации практически нет. «Когда кто-то один скажет что-то плохое, сразу десять тысяч человек начинают говорить, что это есть на самом деле, но реальность не такова. В основном плохое бывает не потому, что правила игры применяются несправедливо, а то, что правила игры не признают. Когда я переехал сюда, я, естественно, ничего не знал об Армении, но я приехал сюда, моя мама открыла бизнес, мы развили этот наш бизнес, затем продали его, открыли второй бизнес, я открыл собственное дело, то есть, мы приняли правила игры. Если вы играете по правилам, никто ничего не сможет вам сказать».

В ответ на наш вопрос о том, что армянские бизнесмены из Диаспоры в основном выражали недовольство тем, что такие форумы не претворяются в жизнь, и настало время превращать решения в документы и на следующих форумах говорить уже о результатах, будет на этот раз что-то реализовано на практике, г-н Авагян ответил: «Да, я считаю, что форум как таковой не должен быть самоцелью, я думаю, что это понятно всем нам, он должен воплотиться в практические шаги. Мы знаем, как это сделать, чтобы быть последовательным, что приведет к реальным результатам».

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Армен Аваг Авагян принимает участие в 6-м форуме «Армения-Диаспора», где на презентации по теме «Выбор – Армения» он сказал: «Творчество и инновации делают армян уникальными в мире. И сейчас наша страна становится мостом для 180-миллионного рынка Евразийского союза и 80-миллионного рынка Ирана. А значит, Армения находится на высокой волне развития. С вами или без вас – это происходит. Выбор ваш – участвовать в нем или нет».