Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 21:06 | Сентябрь 18 2017
21:06 | Сентябрь 18 2017

Никол Пашинян: Форум Армения-Диаспора нацелен на то, чтобы превратиться в пиар-акцию Сержа Саргсяна

Никол Пашинян: Форум Армения-Диаспора нацелен на то, чтобы превратиться в пиар-акцию Сержа Саргсяна

Оппозиционный блок «Елк» («Выход») не принимает участия в открывшейся сегодня в Ереване VI Всеармянской конференции Армения-Диаспора, поскольку партии блока, а также члены фракций блока в Национальном собрании Армении и Совете старейшин Еревана не получили приглашений принять участие в конференции, тем более не были приглашены, чтобы изложить подходы блока касательно отношений Армения-Диаспора.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал руководитель фракции «Елк» в Национальном собрании РА Никол Пашинян, передает Радио Азатутюн.

Этот, а также ряд других фактов, по мнению Пашиняна, «свидетельствуют о том, что это мероприятие нацелено на то, чтобы превратиться в пиар-акцию Сержа Саргсяна».

Напомнив, что одним из важнейших пунктов предвыборной программы «Елк» было создание второй палаты парламента Армении, состоящей из представителей общин Диаспоры, глава парламентской фракции блока подчеркнул: «Мы готовы обсудить эту программу со всеми структурами Диаспоры и подготовить пакет соответствующих конституционных поправок».

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Рубрики: Политика

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