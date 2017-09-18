Никол Пашинян: Форум Армения-Диаспора нацелен на то, чтобы превратиться в пиар-акцию Сержа Саргсяна

Оппозиционный блок «Елк» («Выход») не принимает участия в открывшейся сегодня в Ереване VI Всеармянской конференции Армения-Диаспора, поскольку партии блока, а также члены фракций блока в Национальном собрании Армении и Совете старейшин Еревана не получили приглашений принять участие в конференции, тем более не были приглашены, чтобы изложить подходы блока касательно отношений Армения-Диаспора.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал руководитель фракции «Елк» в Национальном собрании РА Никол Пашинян, передает Радио Азатутюн.

Этот, а также ряд других фактов, по мнению Пашиняна, «свидетельствуют о том, что это мероприятие нацелено на то, чтобы превратиться в пиар-акцию Сержа Саргсяна».

Напомнив, что одним из важнейших пунктов предвыборной программы «Елк» было создание второй палаты парламента Армении, состоящей из представителей общин Диаспоры, глава парламентской фракции блока подчеркнул: «Мы готовы обсудить эту программу со всеми структурами Диаспоры и подготовить пакет соответствующих конституционных поправок».