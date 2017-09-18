Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый: Армения опустошается, а Диаспора истощается

«В свете нашего более чем 25-летнего опыта взаимное доверие и ответственность, а точнее коллективная ответственность должна воплотить в жизнь лозунги, четко определив роль Армении, Арцаха и Диаспоры, уточнив приоритеты и придав сотрудничеству новое качество», — заявил Католикос Великого Дома Киликийского Арам Певрый, выступая в на открывшейся сегодня в Ереване VI Всеармянской конференции Армения-Диаспора. Об этом передает Радио Азатутюн.

«Давайте будем реалистами и честными. Армения опустошается, а диаспора истощается. Перед лицом этой опасной реальности случайные инициативы не могут решить наши проблемы и исцелить наши раны, — сказал Арам Первый и продолжил: — Необходимо вывести сотрудничество Армения-Диаспора из рамок случайных экономических инвестиций и туристических посещений и сделать его одной из важных основ нашей национальной политики».

Он выразил убежденность в том, что существует неотложная необходимость принятия мер по снижению эмиграции и увеличению численности населения Армении, как заявил об этом президент Армении в своем выступлении на конференции.

«Мы должны быть осторожны. Если развитие экономики Армении будет идти медленно и бороться со стагнацией станет трудно, а с другой стороны, если уровень жизни людей не станет удовлетворительным, эмиграция может продолжиться теми же темпами, а бедность — стать источником всякого рода социального и морального зла», — подчеркнул Католикос Арам Первый.