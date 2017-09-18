Серж Саргсян в воскресенье в Ашхабаде присутствовал на официальной церемонии открытия V Азиатских игр

Находящийся с рабочим визитом в Туркменистане Президент Серж Саргсян 17 сентября вечером в столице Ашхабаде присутствовал на официальной церемонии открытия V Азиатских игр. До начала церемонии Президент Республики встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Президент Бердымухамедов выразил благодарность своему армянскому коллеге за принятие приглашения и прибытие в Ашхабад. Серж Саргсян выразил надежду, что организованные на высоком уровне Азиатские игры пройдут успешно и будут созвучны девизу игр. Президент Туркменистана подчеркнул роль спорта и олимпийского движения с точки зрения укрепления межгосударственных связей, дружбы между народами и достижения взаимопонимания. По мнению Президента Бердымухамедова, это поможет также ООН успешно воплощать в жизнь всеобщую стратегию, нацеленную на стабильное развитие.

На встрече руководители двух стран обсудили вопросы, касающиеся армяно-туркменских отношений и развития взаимодействия в различных отраслях, в том числе в энергетике и транспорте. Они затронули также ход выполнения договорённостей, достигнутых на высоком уровне в ходе последней, состоявшейся в Ереване, встречи.

После двусторонней встречи Президент Серж Саргсян вместе с руководителями делегаций других стран был принят в Торгово-промышленной палате Туркменистана, где от имени Президента Туркменистана был организован приём.

Официальная церемония открытия V Азиатских игр состоялась на Олимпийском стадионе Ашхабада. В этих проходящих согласно Олимпийской идеологии играх принимает участие более тысячи спортсменов из шестидесяти пяти стран, которые померяются силами в двадцати одном виде спорта.

V Азиатские игры проводятся под девизом «Здоровье, вдохновение, дружба».

Пресс-служба Президента Армении