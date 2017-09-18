Независимость и культура

Многие придерживаются мнения, что в Советском союзе свободно заниматься творчеством было почти невозможно. Такое мнение выражают почти все, а если кто-то не соглашается с этим, считается человеком, тоскующим по советским временам.

Лично я себя не считаю человеком, страдающим от тоски по советским временам, но я также против этой точки зрения и нахожу, что советские времена не смогли сковать руки многим деятелям искусства и культуры. Сказанное, в первую очередь, касается армянских деятелей.

Даже самые радикально настроенные, те, кто считает, что в Советском союзе невозможно было свободно создавать искусство, когда речь заходит ом армянском искусстве двадцатого века безоговорочно принимают тех деятелей армянской культуры, которые на территории Советского союза и в условиях советской цензуры создавали абсолютные ценности. Арам Хачатрян и Мартирос Сарян, Амо Бекназарян, Малян, Довлатян, Параджанов и Пелешян, Арно Бабаджанян, Тигран Мансурян и Авет Тертерян, Гоар Гаспарян, Татевик Сазандарян и Шара Талян, Александр Таманян, Марк Григорян и Рафаел Исраелян, Грачья Нерсисян, Папазян, Джанибекян и Авет Аветисян, Фрунзик Мкртчян, Армен Джигарханян, Хорен Абраамян и Сос Саргсян, Ерванд Кочар и Арташес Овсепян, Паруйр Севак, Ованнес Шираз и Амо Сагиян, Грант Матевосян, Агаси Айвазян и Перч Зейтунцян… И многое другие, кто в условиях советской цензуры создали абсолютные ценности искусства. Если всех перечислить, то в статье больше места не будет.

Уже четверть века, как Армения независима, и писатели, деятели культуры занимаются любимым делом в условиях абсолютной свободы, те мне менее я затрудняюсь их имена написать рядом с именами вышеперечисленных деятелей.

Если даже вы скажете Гегам Григорян, Асмик Папян, Арутюн Хачатрян и Левон Хечоян, я отвечу, что все они начинали в советские времена. И, несмотря на то, что Рубен Ахвердян и Артур Месчян считаются диссидентами, они свои лучшие работы создавали именно в советское время.

Парадокс получается: в условиях строгой цензуры создавались очень либеральные произведения. Это очень серьезная тема, нуждается в очень серьезном анализе.

Я иногда думаю, что строгая цензура советского времени заставила их сопоставлять себя той же цензуре. А иногда мне кажется, что советская страна наилучшим образом рекламировала деятелей искусства.

Были всего одна радиостанция и один телевизионный канал, и стоило только певцу оказаться на одном из них, чтобы стать известным на всю Армению. И театров тоже было мало, но наше общество не пропускало ни одного представления. Книги стоили очень дешево, а их тираж был очень большой.

В период нашей независимости, возможно, гениев еще не было, но талантливых немало среди писателей, художников, архитекторов, режиссеров, актеров, музыкантов, дирижеров и особенно следи музыкантов исполнителей.

Если они недостаточно известны, то это не значит, что их нет. Невозможно, чтобы их не было, тем более, что в условиях независимости Армении для людей искусства созданы новые возможности, в первую очередь для того, чтобы представить свою деятельность за рубежом. По всей видимости, сложнее всего современным армянским писателям, тем более, что издавать книги в рамках госзаказа становится все сложнее.

Писателю не остается ничего, кроме как найти спонсоров, и, как это часто бывает, посредственным писателям это удается лучше, чем талантливым. Тогда как в советское время государственные издательства не только печатали книги талантливых писателей, но и платили им внушительные гонорары. Сколько бы я не пытался напрячь память, мне трудно вспомнить талантливых армянских писателей, чьи произведения в советские годы не были напечатаны. В этом смысле Славик Чилоян, наверное, является исключением.

Гении и таланты у нас были и будут всегда, и если Вазген Манукян заявляет, что мы являемся глобальной нацией, я уверен, что он в первую очередь, имеет в виду нашу культуру.

Значит, поможем и станем опорой нашей культуре и деятелям нашей культуры. На государственном уровне и всей нацией. И всегда помните, что насколько гении и таланты сильны, настолько они беспомощны.

Воскан ЕРЕВАНЦИ

Газета «Аравот»

16.09.2017г