Агентство ИРНА – о состоявшемся в Ереване «Бизнес-форуме ЕС-Армения-Иран»

В рамках первой выставки многопрофильной торговли и инвестиций «Европа в Армении – Экспо» в Ереванском выставочном центре прошел бизнес-форум «ЕС-Армения-Иран» с участием директоров и руководителей ряда иранских, армянских и европейских государственных и частных компаний

Как сообщает агентство ParsToday Armenian со ссылкой на агентство ИРНА, на состоявшемся в пятницу форуме заместитель министра экономического развития и инвестиций Роберт Арутюнян, отметив значение трехстороннего сотрудничества в формате таких встреч, подчеркнул важность расширения отношений между Европейским союзом, Ереваном и Тегераном.

Представитель иранской организации инвестиционного развития Гахрамани представил участникам конференции возможности инвестирования в Иране.

На конференции также выступили представитель армянского инвестиционного фонда и посол ЕС в Ереване Петр Свитальский.

В своем выступлении Свитальский подчеркнул, что ЕС поддерживает прокладываемые пути для торговли с Ираном, а также проводит работы по модернизации таможенных пунктов Армении с целью предотвращения контрабанды и облегчения контроля перевозимых товаров и промышленной продукции.

Одновременно с бизнес-форумом в Ереванском выставочном центре состоялась первая выставка многопрофильной торговли и инвестиций «Европа в Армении – Экспо».

Фото — ParsToday Armenian