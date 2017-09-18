Очень вкусный и красочный осенний фестиваль в Английском парке в Ереване: фоторяд

Фенхель, батат, физалис, кейл, сладкий итальянский базилик, розмарин, орегано, мелисса, шалфей, масло из семян чиа, льняное масло, киноа, зеленая гречневая … Незнакомые слова, или знакомые? Но даже в мыслях не проходит, что они выращиваются в Армении и продаются сегодня на ежегодном Фестивале сельской жизни и традиций, который проводится в Ереване в четвертый раз, и организован компанией «Зеленая тропа».

В Английском саду в субботу царило настоящее праздничное настроение: с одной стороны песни и пляски, народная музыка, с другой стороны вкуснейшая еда, как из знакомых всем нам и любимых продуктов, так и пока еще неизвестных и удивительных. Сорта меда со всех краев Армении, а также разнообразие красочных сухофруктов, маринады, соленья, сыры, вина и водки из всех возможных овощей и фруктов … Красочная и вкусная панорама притягивали к Английскому саду и туристов, и местных жителей.

Основными участниками фестиваля были те фермерские и индивидуальные хозяйства из марзов, которые участвовали и участвуют в различных международных проектах и ​​наладили производство своей продукции с их помощью. Основную часть международных программ финансируется ЕС, и вероятно именно по этой причине на фестивале присутствовал и глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский – он пришел взглянуть на результаты их работы, ведь «цыплят по осени считают».

Поприветствовали присутствующих и гостей министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян и председатель «Зеленой тропы» Нуне Саруханян. Поддержку в проведении фестиваля оказала также мэрия Еревана, от которой с целью ознакомления с продукцией сельского хозяйства пришел заместитель мэра Давид Оганян.

Помимо жителей марзов Армении, в этом году в фестивале приняли участие также и гости: в грузинском павильоне были представлены грузинские сыры, вина, сладости, а в иранском павильоне – соломенные сумки, корзины и разновидности хурмы. Сирийские армяне-предприниматели представили свои работы, как кулинарию, также и изделия ручной работы из серебра и многое другое.

Фестиваль действительно удался, довольными остались как ереванцы, так и туристы, которые уходили с набитыми до краев сумками, и фермеры, которые получили возможность выступить со своими предложениями перед большой аудиторией.