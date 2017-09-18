Эдмон Марукян: власти не пригласили на форум «Армения-Диаспора» ни одного представителя блока «Елк»

Сегодня в Ереване начался форум «Армения-Диаспора», проходящий под девизом «взаимное доверие, единство и ответственность». По данным Министерства диаспоры РА, в форуме принимают участие более 1400 армян из диаспоры из 70 стран мира.

Но самое смешное то, что прикрываясь словами «взаимное доверие и единство» бездарные власти Армении не пригласили на этот форум ни одного представителя блока «Елк», и это в том случае, что на форуме будут обсуждаться вопросы общеармянского значения – политические, социально-экономические, внешнеполитическим и по другим вызовам. Вы спросите – почему не были приглашены? Потому что наши власти приходят в ужас от отличающихся мнений и альтернативных подходов.

Таким образом, в Ереване организовано общеармянское мероприятие, на которое не приглашена парламентская оппозиция, поскольку мы можем представить во всей наготе их банкротство и представить отличающийся путь развития Армении. В итоге, власти распространили монополию даже на диаспору, вводя в заблуждение многочисленных представителей диаспоры, организовав общеармянскую встречу и оставив не его тех, кто не входит в их узкий круг.

Вот в таких условиях будет проходить в Армении 18-20 сентября Всеармянский форум «Армения-Диаспора», в условиях взаимного недоверия, фальшивого единства и абсолютной безответственности.

Депутат Национального Собрания Армении из фракции «Елк»

Эдмон Марукян

Источник — страница Эдмона Марукяна в ФБ