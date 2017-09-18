Армяно-абхазские отношения стабильны, хотя и бывают определенные проблемы: Галуст Трапизоян

Председатель армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян в субботу, 16 сентября, в конференц-зале «Ноян тапан» заявил журналистам, что армяно-абхазские отношения стабильны, хотя и бывают определенные проблемы, но в политической плоскости все в порядке.

«Армянская община в Абхазии была еще в советское время, но организационно она сформировалась после распада Советского союза. В целом армянская община выполняет свои уставные функции. В общине действуют 25 армянских школ, где преподаются армяне. У армянской общины есть своя газета «Амшен» и действующая церковь». Г-н Трапизонян также отметил, что армяне живут там более 150 лет, а 98 процентов оказались там вопреки своей воле – до и после Геноцида, и, конечно, в основном это армяне-амшенцы.

Член армянской общины в Абхазии Сурен Керселян подчеркнул, что армяне очень заинтересованы в армяно-абхазских отношениях.

«В 2004 году состоялось объединение армянских общин и организаций. Это крупная республиканская общественная организация со своими филиалами во всех городах, где проживают армяне – в Гагре и других городах».