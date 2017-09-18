Серж Саргсян: какую бы структуру мы ни создали, она будет дополнять, поддерживать государственность Армении

Президент Серж Саргсян сегодня в рамках VI конференции Армения-Диаспора принял участие в одном из тематических обсуждений — совещании рабочей группы по созданию Всеармянского совета и по вопросам дальнейшего развития взаимодействия Армения-Диаспора. Президент Республики выступил с речью.

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Речь Президента Сержа Саргсяна на совещании рабочей группы конференции Армения-Диаспора

Уважаемые коллеги,

Вновь сердечно приветствую вас. Сейчас мы встретились уже для обсуждения одного очень чётко поставленного вопроса. Это создание Всеармянского совета и в этом контексте, в целом, будущее взаимодействия Армения-Диаспора.

Национальное единство — это, конечно, очень важная цель, которая постоянно присутствует в повестке каждого народа. Бесспорно, что централизация общих сил и таким образом правильное распределение имеющихся ресурсов необходимо каждому народу для правильного реагирования на встающие перед ним вызовы.

Это особенно важная постановка вопроса для тех народов, которые рассеяны по всему миру. В случае армян причиной этому были осуществлённый против нас геноцид и притеснения.

Родиться, жить и трудиться в Диаспоре, не было свободным выбором предков людей, присутствующих здесь. Это было результатом осуществлённого против них насилия, преступного лишения их родины.

В этих условиях для нас, армян, вопрос всенародного единства и формы организации эффективного сотрудничества всегда был в повестке. Он стоял особенно остро по причине отсутствия независимой государственности и полноценно состоявшихся национально-государственных институтов.

Не секрет, что для живших в Советской Армении и в Диаспоре армянских интеллигентов это всегда было одним из самых важных вопросов. Однако также ясно, что царившее в мире острое идеологическое разделение совершенно не могло способствовать реализации этого чаяния.

Сегодня в условиях независимости Армении мы уже имеем состоявшуюся государственность, находимся в более благоприятной ситуации для того, чтобы заняться этой и подобными задачами.

Уважаемые коллеги,

Мы накопили очень богатый и разнообразный опыт обсуждения вопросов всеармянского единства и способа его организации, поиска решений этих вопросов. Думаю, здесь нет нужды говорить об этом. Однако из пройденного пути, несомненно, можно сделать ряд выводов.

Первый вывод, по моему мнению, состоит в том, что самой важной и самой жизнеспособной формой самоорганизации любого народа является современное национальное государство. Армения сегодня такова, со всеми характерными для этого необходимыми институтами, которые, наряду с другими важными функциями сегодня должным образом защищают права и свободы человека, национально-государственные интересы и безопасность.

Да, государство Армения, возможно, несовершенно, но есть все основания для того, чтобы его укреплять, реформировать, делать лучше. Следовательно, какую бы структуру мы ни создали, она будет дополнять, поддерживать государственность Армении.

Мероприятия 100-летия Геноцида армян стали свидетельством, что наше государство готово и может принять на себя роль лидера. Более того, это лидерство ожидалось также в Диаспоре.

Второе: какую бы структуру мы ни создали, она не будет призвана заменить или конкурировать с уже существующими в Диаспоре организационными структурами. Цель этого процесса не в том, чтобы вместо уже традиционно сформированных структур создать новую структуру, а сформировать общую площадку для уже существующих структур, ярких и признанных личностей, представляющих Диаспору.

Мы, конечно, должны осознавать, что самый мощный ресурс рассеянного по миру армянского народа — армянин, с присущей ему яркой индивидуальностью. Более того, эти яркие индивидуальности живут в самых разных государствах мира, являясь их полноценными и преданными гражданами.

Пусть никто не думает, что возможно или есть необходимость в создании какой-либо центростремительной, пирамидальной всеармянской структуры. Совершенно нет. Нужды в этом абсолютно нет. Так ставить вопрос не только не реалистично, но и, думаю, вредно.

Учитывая возможность, которую дают современные телекоммуникационные технологии, по-моему, необходимо создать сетевую структуру, основанную на инновационных подходах. В этой рабочей сети необходимо обеспечить наилучшие возможности свободного обмена идеями и разработки общих программ.

Уважаемые коллеги,

Мы приближаемся к очень важной вехе. В мае 2018 года мы будем праздновать 100-летние юбилеи провозглашения первой Республики Армения и героических Майских сражений. Думаю, что это будет самым подобающим и символичным поводом для принятия окончательного решения.

Сказанное, в качестве вступления к этому заседанию, и таковы, в общих чертах, мои подходы. Уже длительное время по этому вопросу обширную работу ведёт Председатель Конституционного суда Республики Армения Гагик Арутюнян.

Сейчас передаю слово Вам, господин Арутюнян. Прошу, представьте результаты проделанной Вами работы, и таким образом дадим старт обмену мнениями и обсуждению.

Пресс-служба Президента Армении