Бако Саакян выступил с приветственным словом перед участниками 6-го форума Армения-Диаспора

18 сентября в г. Ереване Президент Республики Арцах Бако Саакян вместе с Президентом Республики Армения Сержем Саргсяном принял участие в открытии 6-го форума Армения-Диаспора под названием «Взаимное доверие, единство и ответственность». Об этом передает пресс-служба Президента Арцаха.

В своем приветственном слове Президент Саакян назвал данное, организованное на высоком уровне, мероприятие важным и востребованным для Матери-Армении, Диаспоры и Арцаха, подчеркнув, что вопросы повестки форума имеют стратегическое значение в плане определения перспектив последовательного развития государственности.

«Важно также и то, что в работе форума принимают участие известные государственные, политические и общественные деятели, ученые, аналитики, благотворители, представители разных сфер из многих стран мира. Такой представительный многонациональный состав является также удобной площадкой для налаживания и укрепления диалога с разными народами и государствами, развития дружественных связей», – отметил Бако Саакян.

Президент Республики Арцах пожелал участникам форума успешной и плодотворной работы, выразив уверенность, что форум внесет достойный вклад в дело решения общенациональных проблем.