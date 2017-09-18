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15:17 | Сентябрь 18 2017

Эдвард Налбандян принял депутата парламента Турции Гаро Пайлана

Эдвард Налбандян принял депутата парламента Турции Гаро Пайлана

17 сентября министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял депутата парламента Турции Гаро Пайляна, который прибыл в Армению для участия в 6-м форуме Армения-Диаспора.

Приветствуя гостя, министр Налбандян отметил, что в Армении внимательно следят за деятельностью Гаро Пайляна и подчеркнул важность его участия во Всеармянском форуме.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам общеармянской повестки. Собеседники обсудили также вопросы, связанные с урегулированием региональных проблем.

Пресс-служба МИД Армении

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Рубрики: Международные, Официальные

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