Эдвард Налбандян принял депутата парламента Турции Гаро Пайлана

17 сентября министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял депутата парламента Турции Гаро Пайляна, который прибыл в Армению для участия в 6-м форуме Армения-Диаспора.

Приветствуя гостя, министр Налбандян отметил, что в Армении внимательно следят за деятельностью Гаро Пайляна и подчеркнул важность его участия во Всеармянском форуме.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам общеармянской повестки. Собеседники обсудили также вопросы, связанные с урегулированием региональных проблем.

Пресс-служба МИД Армении