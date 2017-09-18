«Европейский рынок – большой потенциал для производителей органических продуктов»: видео

Aravot.am, напомнив в четверг руководителю команды грантовой программы «Инициативы содействия органическому сельскому хозяйству» (OASI) Дейвиду Мукенгуберу о заявлении президента РА о подписании Договора об ассоциации с Евросоюзом, поинтересовался у него потенциалом нашей страны для экспорта органических продуктов. Мы сослались и на опасения экологов, что в Армении рудники эксплуатируются с нанесением ущерба окружающей среде, в результате чего тяжелые металлы и другие опасные вещества через землю попадают в сельхозпродукцию.

Господин Мукенгубер сказал, что Армения обладает большим потенциалом для экспорта в Европу органической продукции: «Хотя в Армении и не все места пригодны для органического производства, но есть много мест, особенно в гористых районах, где прекрасная природа и которые очень удобны для органического производства. Мы сейчас работаем над диверсификацией рынков, а не концентрируемся на одном рынке. Европейский рынок имеет большой потенциал для производителей органических продуктов».

Подробности в видеоматериале:

Дейвид Мукенгубер вчера принял участие в пресс-конференции, посвященной Ежегодному фестивалю сельскохозяйственной жизни и традиций, которая была организована в Английском саду. Фестиваль будет проведен 16 сентября в том же месте, где будет представлен органическая сельскохозяйственная продукция.

Учредитель фестиваля – председатель общественной организации «Зеленая Тропа» Нуне Саруханян рассказала, что фестиваль – повод для того, чтобы туристы ознакомились с сельскохозяйственной продукцией нашей страны, фермами и приобрели партнеров.