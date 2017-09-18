Как россияне помогают КНДР обходить американские санкции: пресса США

На минувшей неделе в американской прессе вновь промелькнули названия компаний Velmur Management и Transatlantic Partners, которым минюст США предъявил в конце августа гражданский иск за отмывание северокорейских денег. Об этом говорится в статье «Пресса США: как россияне помогают Пхеньяну обходить американские санкции» на сайте Русской службы ВВС.

Как говорится в 33-страничном исковом заявлении, поданном в вашингтонский федеральный суд, из-за санкций КНДР не имеет прямого доступа к финансовой системе США и пользуется подставными компаниями. По словам прокуроров, Пхеньян переводит доллары компании Transatlantic, которая перечисляет их потом Velmur, а та уже якобы расплачивается ими с российской «Независимой нефтегазовой компанией» (ННК) за поставляемые в КНДР нефтепродукты.

Как утверждает минюст США, Velmur была зарегистрирована в 2014 году в Сингапуре россиянами, характеризовавшими ее как «компанию по управлению недвижимостью», однако ее основная функция, судя по всему, заключается в отмывании северокорейских денег.

По словам прокуроров, у Velmur нет ни офиса, ни даже веб-адреса, и «она обладает всеми внешними признаками подставной компании».

Согласно судебным документам, между февралем и маем текущего года компания подписала контракт на закупку у ННК дизельного топлива на 7 млн долларов.

Компания расплатилась северокорейскими долларами. Дизтопливо было доставлено в КНДР танкерами из Владивостока.

Минюст США просит суд взыскать с Velmur почти 7 млн долларов, которые были переведены ей в мае, и потребовать, чтобы она и Transatlantic выплатили штраф за отмывание денег.

22 августа минфин США наложил санкции на россиянку Ирину Хьюиш, которая «частично управляла Velmur» и «работала с Transatlantic с целью обхода санкций на Северную Корею».

Transatlantic была зарегистрирована в Сингапуре в мае 2016 года. Тайный осведомитель, обозначенный в судебных документах как CS-1, сообщил минюсту США, что этой компанией «частично управлял россиян Андрей Сербин», на которого 22 августа тоже были наложены санкции минфина.

Наконец, санкциям подвергся россиянин Михаил Писклин.

Сами попавшие под санкции россияне пока не прокомментировали предъявленные к ним претензии, однако за них вступился российский МИД. Замглавы министерства Сергей Рябков заявил, что Вашингтон «вновь наступил на те же грабли» и продолжает «заданный еще администрацией Барака Обамы тренд на последовательный развал двусторонних отношений».

«Минфин США принял 22 августа решение расширить антироссийские санкционные списки — на сей раз по северокорейскому сюжету. Под ограничения подведены четверо россиян и одна отечественная компания», — говорится в сообщении Рябкова, пообещавшего, что Москва зеркально ответит на действия американских властей.

В Пхеньян через Владивосток

Иск минюста к обеим компаниям был подан меньше месяца назад, и рассмотрение его по существу еще не началось. О нем вспомнили сейчас, поскольку он фигурирует в большой статье Washington Post о подрыве россиянами режима санкций, наложенных на КНДР с целью обуздания ее ядерной программы, в рамках которой она недавно произвела свой шестой — и самый мощный — подземный взрыв.

Статья, которая была перепечатана многими американскими изданиями, последовала за принятой в прошлый понедельник резолюцией Совбеза, в очередной раз ужесточившей санкции против Пхеньяна.

Washington Post, со своей стороны, утверждает, что россияне втихую помогают Северной Корее обходить эти санкции, контрабандой доставляя ей нефть и другие санкционные товары. В свете этого американские официальные лица выражают сомнение, что санкции сами по себе могут принудить Ким Чен Ына отказаться от ядерных амбиций.

За последним ужесточением санкций также последовал уже второй подряд запуск северокорейской баллистической ракеты, пролетевшей над Японией. В этой связи Дональд Трамп только что язвительно окрестил лидера КНДР «ракетчиком» (Rocket Man).

Как отмечает Washington Post, резкое увеличение российского экспорта в КНДР совпало с моментом, когда Китай, крупнейший торговый партнер Пхеньяна, принялся «значительно усиливать экономическое давление на свою хлопотную соседку в свете ее провокационного поведения, такого как испытание мощной ядерной бомбы».

Газета сообщает о заметном увеличении танкерного трафика между Владивостоком и портами КНДР, начавшемся весной этого года. Она объясняет это тем, что в период усиления международных санкций российские предприниматели пользуются открывшейся возможностью быстро подзаработать и открывают подставные компании для перевода и отмывания платежей.

Это срывает планы администрации Трампа, которая надеялась, что новые торговые ограничения Пекина, весной временно запретившего экспорт в КНДР бензина и дизтоплива, наконец, заставят Пхеньян сесть за стол переговоров о прекращении работы над ядерным оружием и МБР.

«Когда китайцы отрезают им нефть и газ, — заметил Washington Post американский чиновник, хорошо разбирающийся в проблеме контрабанды, — мы видим, как они обращаются к России».

В прошлом американские спецслужбы в основном отслеживали тайные поставки в Северную Корею российского промышленного оборудования и руд, а также предметов роскоши. С весны они наблюдают за тем, как на первое место вышли нефтепродукты.

Поток грузов между Владивостоком и северокорейским портом Раджин так вырос, что между ними открыли паромное сообщение (временно прерванное на днях из-за финансовых расхождений).

«Возможно, китайцам уже до смерти надоела Северная Корея и они готовы несколько усилить нажим, — говорит бывший чиновник минфина США Энтони Руджиеро. — Но неясно, хочет ли Россия идти по тому же пути».

У США есть кое-какие средства давления, поскольку контрабандисты предпочитают, чтобы им платили долларами, а не вонами КНДР, которые девальвированы настолько, что некоторые пхеньянские универмаги требуют оплаты в долларах, евро или юанях.

«Русские не рвутся начать принимать северокорейские воны», — замечает Руджиеро.

Фото — ВВС