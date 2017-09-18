Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 13:26 | Сентябрь 18 2017
13:26 | Сентябрь 18 2017

Постпред США в ООН: Совбез исчерпал возможности сдерживания КНДР, придется обратиться к Пентагону

Постпред США в ООН: Совбез исчерпал возможности сдерживания КНДР, придется обратиться к Пентагону

Представитель США в ООН Никки Хейли заявила в воскресенье, что Совет Безопасности исчерпал варианты сдерживания северокорейской ядерной программы. По словам Хейли, Соединенным Штатам, возможно, придется обратиться для решения проблемы к Пентагону. Об этом передает Голос Америки.

«По существу, мы исчерпали все, что мы в данный момент можем сделать в Совете Безопасности, – сказала Хейли, выступая по телеканалу CNN. Она добавила, что была бы рада передать это дело министру обороны Джеймсу Мэттису.

«Мы пробуем все другие возможности, которые у нас есть, однако рассматривается и множество военных вариантов», – подчеркнула представитель США в ООН.

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Рубрики: Военные, Международные

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