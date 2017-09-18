Сербия может стать членом ЕС до 2025г в зависимости от темпов реформ: еврокомиссар Йоханнес Хан

Сербия может стать членом ЕС до 2025 года в зависимости от темпов проведения необходимых реформ. Oб этом заявил еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан в интервью сербским СМИ, сообщает Европейская правда со ссылкой на портал B92.

«ЕС серьезен в своих намерениях привести Сербию и другие страны региона в ЕС. Эта преданность была отмечена президентом Юнкером в его ежегодном обращении», – сказал Хан.

«В Плане объединенного, сильного и более демократического союза Сербия вместе с Черногорией определена как лидер интеграции в ЕС и может вступить в него до 2025 года, или по мере готовности, в зависимости от соответствия критериям», – добавил он.

По мнению Хана, это большое поощрение для Сербии и Западных Балкан.

Еврокомиссар также отметил, что для открытия новых разделов в переговорах о вступлении важны верховенство закона и успешная рыночная экономика.

«Именно поэтому скорость вступления в ЕС – в руках Сербии», – отметил он.