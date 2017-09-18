Иран заключил крупную сделку с немецким автогигантом Mercedes-Benz Daimler

12 сентября отдел грузовых автомобилей компании Iran Khodro Diesel и концерн Mercedes-Benz Daimler подписали соглашение об импорте грузовых автомобилей. Об этом сообщает издание «Иран Сегодня» со ссылкой на иранскую газету Financial Tribune.

Церемония подписания соглашения прошла в присутствии иранского посла в Берлине Али Маджеди, замминистра промышленности Мохсена Салехиниана и генерального директора компании Iran Khodro Хашема Йекезаре на заводе Daimler в городе Вёрт-ам-Райн в Германии.

Согласно информации пресс-центра Iran Khodro, иранская компания была объявлена единственным дистрибьютором концерна Daimler в ИРИ. Вскоре Iran Khodro также откроет продажу и центры технического обслуживания от имени немецкой компании.

Двустороннее соглашение служит частью плана немецкого концерна по производству грузовых автомобилей по возвращению на расширяющийся иранский рынок после отмены международных санкций.

В ходе церемонии глава Iran Khodro Хашем Йекезаре сообщил, что иранская сторона и компания Mercedes-Benz также проводят переговоры по производству легковых и грузовых автомобилей в Иране.

«Соглашение по сборке автомобилей будет достигнуто в течение ближайших нескольких месяцев», — отмечает генеральный директор Iran Khodro.

Фото — Financial Tribune