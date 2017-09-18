Были оптимизированы таможенные службы, для инвесторов был внедрен принцип «одного окна»

Правительство – о сделанном и несделанном

Невыполненные налоговые обязательства, согласно данным на 1 сентября 2017 года, составили 122 млн. 750 тысяч драмов по сравнению с тем же периодом прошлого года сократившись на 7,459.1 млн. драмов. Вчера эти показатели опубликовало правительство РА, представив результаты в некоторых сферах за период от 1 сентября 2016 года по 30 августа 2017 года. Согласно отчету правительства, чтобы сделать налоговые проверки более целенаправленными и эффективными на 47.8% уменьшилось количество проверок, проведенных налоговым органом. В документе говорится, что с целью оказания содействия налогоплательщикам, у которых есть налоговые недоимки по части микро-предпринимательства были приняты соответствующие законы, предусматривающие налоговую амнистию, подразумевающие освобождение от штрафов, начисленных в качестве штрафов за налоговые обязательства. 1380 самозанятых лиц были освобождены от уплаты налогов. В результате оптимизации структур налоговых и таможенных органов, согласно отчету, 20 территориальных налоговых инспекций были ликвидированы, вместо них были созданы 3 департамента, а количество таможенных служб сократилось с 9 до 5.

За отмеченный период времени было возвращено 57,328.5 млн. драмов в качестве налога на добавленную стоимость, что, как заверило правительство, на 16% или на 7,920.1 млн. драмов больше, чем в тот же период времени прошлого года.

С 15 сентября 2016 года по 7 сентября 2017-го правительство одобрило и представило в НС 160 законопроектов, 62 из которых касались экономической сферы, 16 –социальной, 65 государственно-правовой, 17 – региональной, градостроительной и энергетической сфер.

Согласно документу, за этот период времени налоговые и таможенные доходы с учетом возврата НДС составили 1,139,451.1 млн. драмов, что на 6.6% или на 70,867.1 млн. драмов больше, чем за тот же период времени прошлого года. Налоговая и таможенная прибыль без возврата НДС составила 1,082,122.6 млн. драмов, что на 6.2% или на 62,947.0 млн. драмов больше чем в прошлом году.

В документе также отмечается, что правительство прилагает усилия в направлении регулярных поставок алмазного сырья из Российской Федерации. Оно будет импортироваться из Гохрана РФ.

В январе-июле 2017 года экспорт товаров составил 1185.1 млн. долларов США, по сравнению с тем же периодом прошлого года сумма выросла на 210.8 млн. долларов. 367,2 млн. долларов составляет горно-сырьевая продукция, производство готовой еды – на 277.5 млн. долларов.

Недрагоценные металлы и изготовленные из них изделия составили 153.5 млн. долларов. Из Армении было экспортировано живых животных и продукции животного происхождения на 26 млн. долларов.

Драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изготовленные из них изделия в общем экспорте составили 171.2 млн. долларов.

Отметим, что импорт также вырос, составив 2161.7 млн. долларов, что по сравнению с тем же периодом времени прошлого года больше на 479.1 млн. долларов.

В документе говорится, что с целью поднятия уровня защиты инвестиций и доверия был разработан закон об иностранных инвестициях.

Был внедрен институт редомициляции – перевода, который, как сообщает правительство, обеспечит вход и регистрацию 5-10 иностранных компаний в Армению. За тот же период времени была создана компания «Мегри свободная экономическая зона». Был основан «Клуб инвесторов Армении», были осуществлены две программы с инвестицией в размере 250 млн. долларов. Из инвестиционных программ для 28 в частном секторе были установлены условия налогообложения, для 19 — возможность отсрочки НДС.

В отчете говорится также, что по результатам 8 месяцев 2017 года исполнение бюджета по государственным и общественным программам и в рамках программ кредитования и инвестиций составили около 376,0 млн. долларов США.

В первом полугодии текущего года в реальном секторе экономики объем инвестиционных поступлений составил 1.024 млн. долларов США.

Была внедрена система по поощрению инвестиций и обслуживанию инвесторов — «принцип одного окна».

Подготовила Лусине БУДАГЯН

Газета «Аравот»

14.09.2017г