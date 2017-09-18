Армянская Ассамблея Америки по соображениям безопасности Армении и Арцаха активизирует агитационные усилия в Конгрессе

Вашингтон. Армянская Ассамблея Америки (Ассамблея) активизировала свою агитацию в Конгрессе, исходя из соображений безопасности, перед лицом агрессии Азербайджана вдоль границ Армении и Арцаха, в том числе направленной на нанесение значительного ущерба детскому саду в Тавушском марзе Армении.

В Палате представителей и в Сенате, установлением связей с членами Конгресса, Ассамблея продолжает оставаться верной убеждению, что необходимо привлечь Азербайджан к ответственности за его действия. Ассамблея продолжает подчеркивать важность гуманитарной помощи и помощи развитию для народа Арцаха.

Глава комитета Палаты представителей по международным делам Эд Ройс (республиканец, Калифорния) подтвердил свою поддержку предоставляемой Арцаху помощи, а также широкомасштабной системе контроля за соблюдением режима прекращения огня, который Армения и Арцах согласились осуществить. Этим летом, встретившись с добровольцами Терджанян-Томас, Ройс представил письмо, соавтором которого являлся самый высокопоставленный представитель Демократической партии в комитете Палаты представителей по международным делам Элиот Энгель (демократ, Нью-Йорк). Он предлагал три конкретных шага, которые спасут жизни в Арцахе и помогут предотвратить войну.

Кроме этого, Ассамблея призвала конгрессменов отказаться от членства в комиссии по вопросам Азербайджана и, учитывая продолжающие Азербайджаном нарушения (режима прекращения огня), в очередной раз выступила с этим призывом.

Работая вместе с сопредседателями Ассамблеи и помогая продолжить борьбу, член Совета попечителей Ассамблеи Ани Тота и несколько делегаций Ассамблеи сформировали и провели множество встреч с избранными должностными лицами – для укрепления посыла Ассамблеи. Госпожа Тота, наряду с другими, встретилась с сенаторами Тимом Кейни (демократ, Вирджиния), Крисом Ван Холленом (демократ, Мэриленд), Стени Хойером (демократ, Мэриленд), Джоном Сарбанесом (демократ, Мэриленд) и новоизбранным конгрессменом Энтони Брауни (демократ, Мэриленд).

Делегация Ассамблеи и госпожа Тота встретились с сенатором Ван Холленом. Ему передали важность предоставляемой Армении и Арцаху американской помощи и представили документ о финансовом годе-2018, представленный исполнительным директором Ассамблеи Брайаном Ардуни, подчеркнув приоритеты, включая серьезную озабоченность по поводу смертоносных нарушений режима прекращения огня со стороны Азербайджана и использования в качестве мишени гражданского населения, что происходит все чаще, согласно последним отчетам о ситуации на линии соприкосновения. Госпожа Тота продолжила поддерживать связь со Стэном Холером – давним другом и помощником в армянских вопросах. Он был непоколебимым сторонником усилий конгрессменов по борьбе с отрицанием Геноцида армян, вновь подтверждая достойные уважения страницы истории США. Тота выразила ему благодарность за проделанную работу в вопросе помощи Армении и Арцаху.

Недавно конгрессмен Хойер неоднократно поднимал тему применения насилия охранниками Эрдогана по отношению к мирным демонстрантам в Вашингтоне и проголосовал за 354-ю резолюцию Палаты представителей. Он, в частности, заявил: «В нашей резолюции четко отмечается, что США не допустят насилия на нашей земле и ответственные за это люди должны предстать перед законом».

Тота встретилась с конгрессменом Брауни и представила роль и работу, осуществляемую комитетом Конгресса по армянским вопросам. Тота и сотрудники Ассамблеи призвали его присоединиться к армянскому комитету, в котором уже 109 членов Конгресса. В беседе с Томом Пересом, избранным в этом году председателем Национального комитета Демократической партии, госпожа Тота представила важность отношений США-Армения, а также проживающую по всей стране сильную и активную армянскую общину, которая заботится о своей родине.

«Армянская Ассамблея Америки продолжит поднимать приоритетные вопросы, стремясь к большему укреплению отношений США-Армения и США-Арцах и привлечению Азербайджана к ответственности за грубые нарушения прав человека», – заявил Ардуни. «Мы также высоко ценим пропаганду Ани во благо армянского народа: ее энтузиазм и преданность и в самом деле заслуживают высокой оценки. Мы полны надежд на ее дальнейшие усилия», – отметил он.

Армянская Ассамблея Америки