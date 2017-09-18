Ученый из Польши: «Поляки удивляются, что Арменией правит не Путин»

«В Польше Армения совсем не рекламируется, тогда как Грузия рекламируется каждые пять минут. К сожалению, поляки сегодня удивляются, что армяне являются христианами или же удивляются тому, что не Путин президент армян. Забавно звучит, но они не виноваты. Кстати, перед тем, как приехать в Армению, я беседовал с одним из моих знакомых – поляком по национальности, и вот когда я рассказывал об Армении, но сказал: «Потом говорят, у россиян нет благосостояния». Когда я удивленно посмотрел, мой знакомый вспомнил: «Ой, извините, правильно, вы не русский…» Это не единичный случай, таких случаев не два и не три…В Польше старое поколение связывает с нас с Советским союзом, новое – с Россией. При этом, если в советское время понимали, что СССР – страна многонациональная, сейчас армян ассоциируют только с русскими, говорят, вы находитесь под властью русских. А это в Польше воспринимается весьма негативно»,- в беседе с Aravot.am говорит преподаватель университета в Катовице (Польша) Грайр Магакян.

По его словам, в отличие от Грузии, Армения не может «продавать» свой благоприятный имидж.

«Поляки сегодня ищут новые туристические направления, особенно после последних событий в Турции, когда власть при султане Эрдогане изменила ситуацию в стране, после событий на Ближнем Востоке. Был вакуум, потом стали ездить в Албанию, хотя там неблагоприятные условия для туристов, нет того качества, которое есть в Армении. Потом появилась Грузия, и вакуум заполнился. Вместо того, чтобы грамотно работать, армянские туристические компании жалуются на то, что поляки в ресторанах Армении не оставляют чаевых, а русские, к примеру, оставляют. В Польше не знают, что в Армении есть высококачественные и красивые курортные места, где можно намного дешевле и качественнее организовать отдых»,- продолжает живущий в Польше наш соотечественник.

По его словам, «польские авиалинии предлагают дешевые авиабилеты, в конце концов, можно чартерные рейсы тоже организовать, тем более, что для поляков проблем с визами нет… и, несмотря на то, что последние несколько лет польские туристы искали, где бы им провести отпуск, из Армении никакой реакции не последовало».

По словам Грайра Магакяна, поляки и армяне в чем-то похожи – любят побеседовать, выпить, считают себя «пупом земли»: «В таком случае, почему мы не можем организовать, например, дегустационные туры, я вовсе не имею в виду пьянство… В конце концов, проходят же в Армении фестивали коньяка, вина, можно все это организовать и для туристов тоже». По словам нашего собеседника, нельзя сидеть сложа руки и только говорить о туризме.

Фото – Гоар Акобян