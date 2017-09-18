Глава фракции РПА в парламенте: это похоже на шоу, которым «они хотят доказать свою преданность Западу» — видео

На пятничном брифинге в парламенте журналисты обратились к главе республиканской фракции Ваграму Багдасаряну с вопросами, в частности по поводу того, насколько криминальные события созвучны объявленной Республиканской партией безопасной Армении, как он прокомментирует инцидент возле Вернисажа, особенно то, что его связывают с именем члена РПА губернатора Лори, а сам он тоже из Лорийского марза. Он ответил: «Я не знаю участников инцидента, мне даже не знакомы их лица. Что касается безопасной Армении, то ни одна страна не гарантирована от таких случаев».

В ответ на наше замечание, что по заверению Никола Пашиняна, участники этой «разборки» на последних выборах помогли РПА воспроизвестись, и это связано с выборами, Ваграм Багдасарян сказал: «Когда после выборов не последовало поствыборных процессов, не произошло никаких акций, то теперь любые бытовые преступления хотят связать с выборами. Это является следствием событий, имеющих довольно долгую историю, и не может быть связано с выборами. Я голосовал в Лори, должен был видеть тех людей, которые проявляли активность, я никого не видел, и чьего-либо имени не слышал».

Отвечая на вопрос, если они не в состоянии поставить преграду на пути криминала, может им вернуть Вано Сирадегяна, Ваграм Багдасарян ответил: «Мы не нуждаемся в том, чтобы кого-то звать. Сегодня полиция находится на своих позициях. Я прошу вас взглянуть на все в сравнительной плоскости, посмотреть на статистику, в какие времена этого было больше. Конечно, мы не должны довольствоваться тем фактом, что сейчас число преступлений сократилось, мы должны суметь искоренить подобные явления».

Ваграм Багдасарян призвал взглянуть на то, какие случаи вендетты бывают во всех развитых странах. Багдасарян не согласен с тем, что в нашей стране царит беспредел: «Наша страна по оценке международных структур является одной из самых безопасных стран». Поэтому он не видит необходимости в отставке Владимира Гаспаряна: «Из-за одно-двух случаев мы должны начать думать о замене людей или системных изменениях?». Комментируя предложение «Елк» о выходе из ЕАЭС, Ваграм Багдасарян заявил, что это похоже на шоу, которым «они хотят доказать свою преданность Западу».