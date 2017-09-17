Посол Германии в Анкаре вызван в МИД Турции из-за митинга курдов в Кельне

Deutsche Welle. Министерство иностранных дел Турции в субботу, 16 сентября, вызвало посла Германии в Анкаре Мартина Эрдмана (Martin Erdmann) в связи с проведенным в Кельне мероприятием в поддержку лидера Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллаха Оджалана, отбывающего заключение в турецкой тюрьме. Послу объяснили позицию турецких властей в связи с кельнским мероприятием, говорится в сообщении турецкого МИД.

По мнению турецких властей, на мероприятии, в котором приняли участие несколько тысяч курдов, проводилась «террористическая пропаганда». Турция обвиняет Германию в политике двойных стандартов: несмотря на то, что символика РПК в стране запрещена, кельнские полицейские никак не препятствовали демонстрации плакатов с фотографией Оджалана и партийной символики.

Демонстрации как курдов и алавитов, так и сторонников президента Турции Эрдогана проводятся в Кельне регулярно и набирают до нескольких десятков тысяч участников. Полиция, с целью минимизировать возможные конфликты, обычно не вмешивается в происходящее, даже если протестующие демонстрируют запрещенную символику.

Фото — Deutsche Welle