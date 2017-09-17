Новая Россия — между Сталиным и Гитлером: Марк Солонин, 2009г

«Этот текст был написан ровно 8 лет назад, в сентябре 2009 года. Опубликован в словацком журнале «Международная политика» (№5\2009). События последних недель и дней делают чтение этого мрачного фэнтэзи довольно занятным. Привожу его слово в слово, со всеми запятыми», — пишет известный российский историк и публицист Марк Солонин.

На его персональном сайте опубликован текст упомянутой статьи, которую приводим без сокращений:

Начнем с фактов, с конкретных и весьма красноречивых цифр. В конце августа 2009 г. два самых известных и уважаемых социологических института России (ВЦИОМ и «Левада-Центр») провели независимо друг от друга несколько опросов общественного мнения. Темой исследования была интерпретация событий августа-сентября 1939 г. в массовом сознании. Получены следующие результаты. В возрастной группе 18-24 летних (а это возраст выпускников средней школы или ВУЗа) 45% опрошенных ответили, что «впервые слышат» о Пакте Молотова-Риббентропа. В той же возрастной группе лишь 18% смогли указать 1939 год, как год начала Второй Мировой войны; 20% вообще не смогли назвать хоть какой-нибудь год начала войны. Только 16% от общего числа опрошенных знают о том, что 17 сентября 1939 г. Красная Армия вошла в Польшу, 47% не знают о том, что Великобритания была союзником СССР, 18% не знают даже того, что противником СССР была Германия…

Еще 15-20 лет назад я бы категорически отказался поверить в то, что всеобщая дебилизация населения России может зайти столь далеко. «Сознание китайского народа — это чистый лист бумаги, на котором можно написать самые красивые иероглифы» — говорил в свое время Председатель Мао. Да, при такой глубине исторического беспамятства действующая российская власть может позволить себе нарисовать любые «иероглифы». Вопрос в другом — что они захотят нарисовать?

На первый взгляд, ответ на этот вопрос очевиден. В центре новой российской идентичности будет поставлен Сталин, Великий Вождь и Учитель (ныне скромно переименованный в «эффективного менеджера»). Главным событием тысячелетней истории России будет объявлена эпоха Сталина (1923 — 1953 г.г.), главным достижением — «при Сталине нас все боялись!» Главная задача (пусть и недостижимая, но манящая, как звезда) — «замочить Америку в сортире». Главной геополитической катастрофой уже объявлено крушение советской империи (1991 г.), главным принципом внешней политики — «сильный всегда прав». На первый взгляд, по всем этим вопросам достигнут общенациональный консенсус. Новый (принятый при В.Путине) гимн — на музыку старого сталинского, и восстановленная в оформлении станции московского метро строка из текста старого гимна («нас вырастил Сталин»), казалось бы, дают вполне осязаемые приметы этого «старо-нового» будущего России.

Но не будем спешить с выводами. Сталин — это обоюдоострый символ. Разные социальные группы видят в нем совершенно различное содержание. Для социальных низов (а в эту категории в современной России попали прежде всего не тунеядцы и наркоманы, а люди, вся жизнь которых прошла в грохоте заводского цеха) слово «сталин» обозначает мечту — мечту о жестокой расправе с нынешним, разворовавшим страну, «начальством». У начальства же совсем другие мечты. Вот поэтому у символического «сталина» появился (появляется? может появиться?) сильный конкурент. Гитлер.

Этот кандидат на роль «центра консолидации» новой российской идентичности имеет серьезные конкурентные преимущества. Вынужденно краткий обзор этих преимуществ я начну с конца, от наименее важных — к ключевым и решающим.

Сталин не родился Сталиным. Он пришел в мир с именем Йосиф Виссарионович Джугашвили. Такое имя и такое происхождение не играло большой роли в коммунистической империи, которая созидалась на яростном мессианском порыве к мировой революции, к «новой земле и новым небесам», под которыми не останется места для таких устаревших глупостей, как межгосударственные границы. Джугашвили стал во главе страны, государственным гимном которой (до 1943 г.) был «Интернационал». Но вот для будущего «пятого Рейха», которым бредят сегодня русские шовинисты, идол по имени Джугашвили не очень подходит. Тем более сейчас, когда конфликт между местным славянским населением и не слишком законопослушными (выражаясь предельно корректно) мигрантами с Кавказа превратился в серьезную проблему больших городов. Марши националистов под лозунгом «Россия для русских» — это реальность сегодняшнего дня. Адольф Гитлер, «настоящий ариец», «белый человек» в такой ситуации смотрится гораздо лучше, нежели чернявый грузин с огромным, совсем не «арийским» носом.

Символическая фигура Гитлера прекрасно вписывается в ту антиамериканскую истерию, которая составляет основное содержание государственной идеологии (точнее сказать — телевизионных «пятиминуток ненависти»). Гитлер может претендовать на роль героя бескомпромиссной борьбы против «англо-саксонской плутократии». Со Сталиным сложнее, Сталин — выражаясь языком новоявленных «патриотов» — позволил втянуть СССР в мировую войну, результатом которой стало разорение России и превращение ненавистной Америки в мировую сверхдержаву. «Не с тем воевали, с кем надо было» — этот горестный всхлип все громче слышится со страниц «патриотической» литературы.

Не забудем и «еврейский вопрос». Да, евреев в России почти не осталось (и абсолютное большинство оставшихся практически полностью ассимилировалось), но, как доподлинно известно, наличие евреев не является необходимым условием для существования антисемитизма. Партийное (или КГБшное) прошлое большей части современной российской элиты дало каждому из них изрядную дозу антисемитских настроений и предрассудков. Отнюдь не исчез, а напротив, в обстановке ошеломляющего стремительного обнищания многократно усилился застарелый иррациональный антисемитизм в «низах». А уж в деле «окончательного решения» еврейского вопроса у Гитлера заслуги очевидные и бесспорные. И уже сегодня, на чистом русском языке, в брошюрах, издаваемых от имени каких-то неопознанных «братств», можно прочитать следующее:

«…Война, которую вела Германия, не была войной для захвата территорий, как нам лукаво внушал еврейский агитпроп. Это была война расовая, война за очищение территории, изначально принадлежавшей Белой Европе и Арийскому миру от оккупировавшей эти земли картавой диктатуры Untermensch-ей»

Стоит ли обращать внимание на «литературное творчество» кучки фашиствующих маргиналов? Может быть, и не стоит, но буквально неделю назад президент Д.Медведев почему-то обратил внимание (да еще и дал соответствующее поручение правительству!) на «творчество» известного в определенных «патриотических кругах» публициста М.Калашникова. Сей господин, не скрывающий своих открытых симпатий к фашизму и гитлеровскому рейху, был выделен президентом из многих тысяч, откликнувшихся на статью Медведева «Россия, вперед». Именно его «конструктивные предложения» Медведев публично, перед телекамерами, предложил «внимательно изучить». Что это было? Сбой в работе аппарата президентской администрации? Странная по замыслу попытка эпатировать общество? Или перед нашим взглядом на мгновение появилась верхушка огромного айсберга?

В далеком уже 1990 г. лидер чилийской ХДП Р.Томич охарактеризовал диктатуры латиноамериканского Юга 70-х годов (Чили, Аргентина), как систему в которой «цены на все товары устанавливаются рынком, кроме цены рабочей силы, которая устанавливается пулеметами». В этой чеканной формулировке одинаково важны обе части. В том, что касается «установления цены рабочей силы с помощью пулеметов», товарищ Сталин превзошел всех диктаторов 20-го века вместе взятых. Но вот с обеспечением спокойной и комфортной жизни для элиты в сталинском СССР дела обстояли очень плохо. Перефразируя Томича, можно сказать, что продолжительность жизни высшей сталинской бюрократии регулировалась револьвером в расстрельных подвалах НКВД. Нет, такой «железный сталинский порядок» новой российской элите совсем не нужен. Несравненно предпочтительнее смотрится в их глазах эпоха «раннего

Ну, разве это не прелесть: евреи, демократы и «шибко умные» журналисты надежно упрятаны в лагеря, рабочие работают, не покладая рук, военная мощь рейха растет, как на дрожжах; при этом магазины ломятся от товаров, бордели исправно сверкают красным фонарем, границы открыты (при наличии денег, разумеется), и Олимпиаду в Берлине проводят, и лучшие театры на гастроли приезжают… Вот это жизнь! Можно ли этот «рай земной» сравнить со сталинским СССР, где ни один начальник, вставая утром, не знал — удастся ли ему уснуть вечером в собственной постели?

Разумеется, я вовсе не настаиваю на том, что подобный катастрофический сценарий является наиболее вероятным. Многое внутри страны препятствует такому развитию. Главное — это то, что при цене барреля нефти в 70-80 и более долларов российской элите не нужно устанавливать цену рабочей силы с помощью пулеметов. Скажу больше — при таких ценах на природное сырье ей (элите) вообще не нужна никакая рабочая сила — ни дорогая, ни дешевая (разумеется, речь не идет о крайне малочисленном в масштабе всей страны персонале нефтеперекачивающих станций и домашней прислуге). «Выкачать, продать и свалить» — вот простая и ясная цель, на которую ориентируется значительная часть правящей клептократии. Фашистский режим им не нужен и даже вреден (с такой репутацией «свалить» потом удастся лишь в Северную Корею). Но и расслабляться не стоит. Нефть (и уж тем более — нынешние безумные цены на неё) не вечны. В самом ближайшем будущем хозяевам Кремля придется сделать выбор.

«Международная политика», Братислава, № 5/2009