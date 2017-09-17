Эдвард Налбандян — о Лапшине и «черных списках» Азербайджана

Ответы Эдварда Налбандяна на вопросы депутатов Национального собрания во время вопросов и ответов с правительством

13.09.2017

Ваге Энфиаджян: Уважаемые коллеги, у меня на руках заявление блогера Лапшина, опубликованное сегодня в азербайджанских СМИ, который по существу сформулировал свои мысли с позиции раскаяния. Мы знаем, что несколько месяцев назад его жена, его адвокат, начали широкомасштабную деятельность, подняв вопрос, в частности, и на международной арене, политические деятели занимались этим вопросом, высказываясь, чтобы правосудие было восстановлено и чтобы этот вопрос наконец-то получил справедливое решение. Самый важный вопрос: этим вопросом занималось и Министерство иностранных дел Республики Армения. Я хотел бы попросить вас г-н Налбандян, прояснить: как получилось, что этот вопрос в конечном итоге получил такую развязку?

Эдвард Налбандян: Уважаемый спикер Национального собрания, уважаемые депутаты, уважаемый господин Энфиаджян, спасибо за этот вопрос. О том как азербайджанским властям удается добиваться таких писем раскаяния, вероятно, лучше знают и ответят политические заключенные в Азербайджане и те, кто укрываясь от преследований властей этой страны, сегодня находятся за рубежом.

Что касается непосредственно реакции по этому делу. Я помню, что здесь, в Национальном собрании, прозвучал вопрос о Лапшине, было высказано опасение, что блогеры, особенно те, которые занимаются вопросами туризма, больше не поедут в Карабах, и количество туристов уменьшится. Но мы имеем другую картину. Я еще тогда сказал, что вы увидите, что блогеры как ездили, так и будут продолжать ездить.

Вы помните, что сразу же после ареста Лапшина блогеры из около десяти стран посетили Карабах. За этот период количество туристов, посещающих Арцах, значительно возросло.

Могу вам также сообщить, что завтра же группа блогеров из десяти стран отправится в Карабах для участия в фестивале вина в Арцахе. Некоторые из них собираются делать съемки, чтобы представить привлекательность Карабаха с точки зрения туризма, приглашая туристов посетить Арцах. Такова реакция. И это касается не только блогеров …

Азербайджан прилагает большие усилия, составляет «черные списки» и так далее. Но факт остается фактом: число и депутатов, и политических, и культурных деятелей, посещающих Карабах, растет и будет продолжать расти.

Ваге Энфиаджян: Благодарю вас. Г-н Налбандян, по сути каковы прогнозы, что десять блогеров, особенно те, кто посетит Республику Арцах, не удостоятся той же участи, не станут «персонами-нон грата», и не окажуться в подобных ситуациях в будущем?

Эдвард Налбандян: Вы не можете заставить власти Азербайджана измениться и поменять свою политику в один день. Их поведение результат того, что находясь в лихорадочном состоянии, они продолжают свои попытки, которые производят противоположный эффект. Вот что важно.

Вам известна реакция не только блогеров, но также и международного сообщества. Вы помните, что со стороны некоторых стран прозвучала соответствующая реакция. Несколько заявлений по поводу «черных списков», по поводу отправления обратно прямо из аэропорта людей с армянскими фамилиями было сделано министерствами иностранных дел.

Я бы не хотел цитировать эти заявления, они известны и сделаны не одной страной и не одним министерством иностранных дел. Сделайте соответствующие заключения. Я не говорю, что благодаря нашей работе блогеры отправляются в Арцах или делают такие заявления. Я только представляю факты.

Пресс-служба МИД Армении