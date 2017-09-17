Не поддаваться российским провокациям

До ноября нравоучения, угрозы и упреки будут усиливаться с каждым днем, их следует игнорировать

Парламентская фракция «Елк» выступила с законодательной инициативой «О прекращении действия договора ЕАЭС по части Республики Армения».

Как видно, инициатива по выходу Армении из ЕАЭС стала поводом для потрясений, и мы будем вынуждены до намеченного на ноябрь подписания нового рамочного соглашения между Арменией и ЕС выслушивать нравоучения, как из России, так и из определенных кругов в Армении, которые самоотверженно защищают российские интересы.

Например, посол РФ в Армении – Иван Волынкин, комментируя инициативу по выходу Армении из ЕАЭС заявил, что Армения свободно может выйти из союза, ей никто не мешает. «Я считаю, что большинство населения Армении не согласно с этой инициативой, так как они видят явные преимущества членства в Евразийском экономическом союзе». «Армения и Россия дружат, а дружить нельзя против кого-то», как сообщило агентство «Арменпресс», сказал Волынкин, комментируя возможное влияние сотрудничества Армении и Китая в военной сфере на армяно-российские союзнические отношения: «Армения и Россия дружат. Дружить нельзя против кого-то, это от сердца идет, а против кого-то – это уже не дружба»,- заявил посол, отметив, что выбор партнеров по военно-техническому сотрудничеству — это суверенное право Армении, и в России никто это не критикует.

На самом деле вопрос в том, что в отношениях Армения-Россия мы проявляем закомплексованность: нам интересно, что подумают в Москве, как отреагируют в России. И это иногда заставляет делать необоснованные рассуждения, в результате которых мы постоянно оказываемся в роли просящего, а очень часто, забыв об интересе нашей страны, мы выступаем в роли оправдывающего действия России.

Например, премьер-министр Карен Карапетян принял делегацию, возглавляемую первым заместителем министра промышленности и торговли России Глебом Никитиным. В ходе встречи Карапетян, в частности, отметил: «Несмотря на то, что российский капитал имеет большую вовлеченность и представленность в Армении, убежден, что армянский рынок пока еще остается недооцененным для российских компаний, в частности в контексте выхода на рынки третьих стран – Ирана и ЕС. Этому существенным образом могут поспособствовать свободная экономическая зона “Мегри”, действующая с ЕС система GSP+ и пр.». Премьер Карапетян выразил уверенность, что Армения может удовлетворить заинтересованность российской стороны, учитывая также потенциал и преимущества республики в различных сферах. Армения может стать хорошей площадкой для выхода российского капитала на крупные международные рынки.

Если все премьеры и министры Армении будут поочередно говорить о потенциале Армении – стать «площадкой», будут годами убеждать Москву, но жизнь рядовых граждан от этого не станет лучше, а наоборот – социально-экономическая ситуация будет ухудшаться, мы вынуждены будем констатировать, что это всего лишь пустые беседы.

Сколько еще нам будут рассказывать, что членством в ЕАЭС «перед Арменией открывается 170-милионный рынок других участниц союза», все время «объяснять» гражданам Армении, что мы не можем войти на 500 миллионный рынок ЕС, поскольку у нас нет конкурентной продукции и будут «обосновывать», например, почему у нашего премьер-министра в планах пока нет посещения западных стран? А почему до сих пор нет таких планов? То есть, мы, с одной стороны, не ставим перед собой задачу стать конкурентоспособной страной, а с другой стороны — обречены годами доказывать России, насколько привлекательна неконкурентоспособная Армения для России. Сейчас удобный случай: в ответ на инициативу «Елк» премьер-министр Армении может на конкретных цифрах и процентах показать, достижения Армении в ЕАЭС.

Проблема и в самом деле глубинная. Любой процесс в Армении – начиная с политического и до экономического, настолько связан с Россией, что наши государственные чиновники, эксперты, кажется перед тем, как произнести любое предложение, чувствуют себя обязанными вспомнить об интересах Москвы.

Конечно, многие прямо оттуда же – из России не скрывают, что развитие Армении возможно исключительно на российские деньги.

Бывший пионер «Буржуазно-демократической революции», руководитель московского клуба «Миабанутюн» Смбат Караханян на днях в интервью 1in.am говорил о «коррумпированных» и «криминально-олигархических» властях Армении. Отвечая на вопрос, какую роль на предстоящих в Армении в 2018 году выборах сыграют живущие в России олигархи, учитывая разговоры о том, что у последних есть намерение увеличить свое влияние в Армении, Караханян заявил: «Вопрос, как я понимаю, касается 1-3 бизнес-кругов. Естественно, что они бы хотели больше интегрироваться в экономическую жизнь Армении, однако вопрос опять же связан с тем, с кем именно идут на сделку власти Армении. С кем они пойдут на сделку, те структуры и будут иметь больше возможностей. Конечно, было бы желательно, чтобы они были более современные и полезные, а не построили бы одно или два блестящих здания в центре Еревана, сдали их в аренду, зарабатывали бы на этих зданиях и заявляли, что они инвестировали в Армению деньги. В Армении есть много денег, теневых средств, со стороны это прекрасно видно. К Армении сейчас никто не хочет подходить, во-первых, из-за неурегулированного карабахского конфликта, коррупции и криминально-олигархической системы».

То есть, с одной стороны залогом развития Армении являются российские олигархи, но с другой стороны, поскольку не все олигархи «находятся в сделке» с властью, они ждут свое звездного часа, чтобы «войти в сделку» с властями? Разве это и есть путь развития Армении, по капризам российских олигархов, кого они считают удобным у власти в Армении, чтобы осуществить инвестиции?

До ноября нравоучения, угрозы и упреки будут усиливаться с каждым днем. Очевидно, что мы не услышим от высокопоставленных чиновников России заявлений о том, что «Армении не следует подписывать соглашение с ЕС», наоборот, будут заверять в том, что это совсем не интересует Россию и это «суверенное право» Армении. Однако на страницах российских газет, устами российских экспертов, на азербайджанских сайтах и устами проазербайджанских политологов нервные конвульсии и антиармянская кампания будут продолжаться.

Это психологическое давление, власти Армении просто должны игнорировать его, не поддаваться российским провокациям и в ноябре подписать соглашение с ЕС.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

15.09.2017г