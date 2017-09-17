«Мы потеряли головы от армянского гостеприимства»

Меццо-сопрано Элени Матос и кларнетист Алессандро Карбонаре находятся в Ереване

Ереванская осень – бурное время для театральных и музыкальных фестивалей. И даже при всем желании зритель не успевает присутствовать на всех мероприятиях, для участия в которых приглашаются звезды мировой величины. В эти дни в Ереване находятся итальянский кларнетист Алессандро Карбонаре и впервые посетившая нашу страну американская меццо-сопрано Элени Матос.

11 сентября в концертном зале «Арам Хачатрян» Национальный филармонический оркестр под руководством Эдуарда Топчяна в рамках 11-го ереванского классического международного фестиваля впервые выступил перед армянским зрителем вместе с Алессандро Карбонаре, который с 2003 года является первым кларнетистом римского Orchestra di Santa Cecilia, а до этого на протяжении 15 лет был концертмейстером кларнетистов филармонических оркестров Берлина, Чикаго и Нью-Йорка.

По приглашению директора и художественного руководителя Национального оперного театра Константина Орбеляна в нашу страну приехала победительница 34 международных конкурсов Меццо-сопрано Элени Матос, которая поднималась на сцену с такими известными дирижерами как Даниэль Баренбойм, Зубин Мета и другие.

На состоявшемся накануне открытии фестиваля своей музыкой и техникой блистал Алессандро Карбонаре, которого зритель проводил бурными аплодисментами, возгласами «браво» и «бис». Кстати известный кларнетист в Ереване провел мастер-класс.

На вопрос «Аравот», какое на него оставили впечатление наши молодые кларнетисты, музыкант ответил: «Я сейчас не знаю, сколько именно музыкантов я услышал, но четверо из них поразили меня. Это свидетельствует о высоком уровне ваших музыкальных школ и консерватории. Мне очень жаль, что я не могу вспомнить их имена и фамилии, но уверен, что они скоро будут в списках лучших музыкантов мира».

На вопрос, как ему удается в ходе одного концертного тура побывать в России, США, Германии и других странах, Карбонаре ответил: «Моя задача, в первую очередь, распространять классическую музыку среди неимущих детей, я с этой целью сотрудничаю с такими всемирно известными музыкантами, как Пинхос Цукерман, Ланг Ланг, Энрико Пиеранунци и другие. Мой загруженный график дополняют еще и летние курсы, которые я веду по всему миру». Кстати в Ереване вместе с Национальным филармоническим оркестром Армении кларнетист выступил с Концертом Моцарта, за исполнение которого в 2013 году был удостоен престижной премии Record Academy Awards.

А оперная певица Элени Матос 14 сентября в Национальном оперном театре выступит с партией Меццо-сопрано в Реквиеме Верди. Впервые в нашей культурной жизни мы станем свидетелями не концертного исполнения монументального произведения, а инсценировочного, и с этой целью в Ереван приглашен итальянский постановщик Паоло Мичике. Певица выступит с оркестром, хором и солистами Национального оперного театра.

Артистка рассказала нам, что с Константином Орбеляном она давно находится в дружеских отношениях, естественно, знает, куда она приехала, однако впервые в Ереване она выступит под руководством Орбеляна. «Все прекрасно, но мне бы хотелось, чтобы имена моих ереванских коллег также звучали на мировых сценах. Я уверена, что так и будет, поскольку руководит всем этим сам Орбелян»,- отметила Элени Матос. Певица рассказала, что с партией меццо-сопрано в Реквиеме Верди она раньше выступала со многими оркестрами, в том числе Далласа, Праги, Бостона и так далее. Элени Матос выразила уверенность, что инсценировка Реквиема в Армении будет тепло принята зрителем…

На вопрос, в греческих и американский корнях ли причина, что в свое время певица получила возможность исполнить партию в Реквиеме Верди в Акрополе – в память Марии Каллас и удостоилась восхищения международной прессы, певица ответила: «Интересно, что меня национальное телевидение Греции, Мексики приглашает не только исполнять партии Меццо-сопрано в Реквиеме Верди, но и в 9-й симфонии Бетховена, учитывая чисто внешние данные. Как бы это наивно не звучало, но это парадокс… ответ меня тоже интересует».

Кларнетист Алессандро Карбонаре, и оперная певица Элени Матос оба с улыбкой отметили, что потеряли головы от армянского гостеприимства, о котором давно уже были наслышаны.

Самвел ДАНИЕЛЯН

Газета «Аравот»

12.09.2017г