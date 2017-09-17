Новое соглашение Армения-ЕС может быть подписано в ближайшее время: Брюссель

«Мы разделяем с Арменией общие ценности», – сказала представитель Еврокомиссии по внешним связям и безопасности Майя Косиянчич в телефонном интервью Армянской службе Голоса Америки, подчеркнув, что Армения и ЕС имеют серьезные общие интересы.

«Мы привержены демократии, правам человека и верховенству закона. Эти ценности лежат в основе нашего нового соглашения и нашего сотрудничества».

Весь пакет двусторонних отношений между Европейским Союзом и Арменией включен в новое соглашение между Арменией и ЕС, которое стороны могут подписать в ближайшем будущем. По словам представителя ЕС, новое соглашение, в частности, создает основу для тесного сотрудничества с Арменией в ряде сфер, включая энергетику, транспорт, окружающую среду, торговлю и перспективы расширения инвестиций. Соглашение также откроет новые двери для армянских производителей.

«Как вы знаете, Европейский союз уже является основным торговым партнером Армении, 26% торгового оборота Армении осуществляется с ЕС. Мы убеждены, что это сотрудничество в торговле также будет расширено. Армянские производители получат новые льготы для импорта производимой в Армении продукции в Европейский Союз».

Соглашение послужит также новым стимулом для развития политических отношений между Ереваном и Брюсселем. Именно такая перспектива вызвала озабоченность Москвы в 2013 году, в результате чего четыре года назад не было подписано основное Ассоциативное соглашение между Арменией и Евросоюзом, напоминает аналитик Эмиль Санамян.

«Тогда Россия в ответ повысила цены на газ, которые вновь были снижены после вступления Армении в ЕАЭС, и началась программа масштабного вооружения Азербайджана».

На этот раз соглашение, похоже, будет подписано, отмечает политолог Степан Григорян. По его словам, по некоторым важным вопросам Ереван может ответить отказом на призывы Москвы, как это произошло в случае с желанием России сделать русский язык вторым государственным языком в Армении.

«Меня порадовало, что бывают моменты, когда наши могут сказать «нет».

В любом случае, по словам представителя Европейского Союза, Брюссель не требует от Армении выбора между сторонами.

«Мы не требуем от наших партнеров выбора между ЕС и другим партнером. Мы действительно заинтересованы в укреплении государственности и стабильности Армении».

По словам Майи Косиянчич, ЕС в первую очередь заинтересован в развитии в Армении демократии, ликвидации коррупции и утверждении верховенства закона. Для этих целей только с 2014 по 2016 год Армения получила от Европейского Союза гранты примерно на 150 миллионов евро.