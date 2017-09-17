Духовный пастырь предупреждает: «Святилища, которые находятся под охраной государства, заброшены»

В Лорийском марзе есть около 2400 памятников, представляющих из себя историко-культурную ценность. Часть из них находится под охраной Первопрестольного Эчмиадзина, остальные – под охраной государства.

Духовный пастырь Одзуна священник Отец Вртанес Багалян в беседе с Aravot.am сказал, что объекты, находящиеся под охраной государства, находятся в заброшенном состоянии: «К сожалению, почти все объекты, кроме тех, вход в которые платный, остались без внимания. Очень часто люди выражают готовность восстановить древние святилища, однако они сталкиваются с проблемами административного характера и разочаровываются. То есть, часть должностных лиц, злоупотребляя служебным положением, создают искусственные препятствия на пути восстановления древних объектов, и это становится поводом для того, чтобы меценаты вынуждены были построить новые».

По словам духовного пастыря, в очень многих древних церквях осуществляют похоронный обряд, что неприемлемо. Последний раз такое было в монастыре Сурб Ованнес в Ардви. «Проблема не только в Ардви, есть и в других общинах. Десятки похорон проходят… если чей-то муж или жена уже похоронены, мы не против того, чтобы супругов похоронили рядом. Мы просто хотим, чтобы новых территорий не захватывали, нет ни сторожей, ни уборщиц. Сегодня сельчане своими средствами и силами строят туалет. В конце концов, это святилище принадлежало церкви, пусть вернут его истинным хозяевам, и мы позаботимся о нем».

Отец Вртанес Багалян говорит, что несколько месяцев назад они подняли проблему и в министерстве культуры РА, однако до сих пор ничего не изменилось, и люди продолжают проводить похороны. «В июле я обратился к предводителю Гугаркской епархии ААЦ архиепископу Сепуху Чулджяну, я сказал, чтобы он поднял проблему, чтобы похороны в святилищах, находящихся под охраной государства, запретили. Мне известно, что архиепископ Чулджян обратился в министерство культуры. Ответили, что там похорон не было или были очень давно. Там есть люди, которые своим делом не занимаются».

Духовный пастырь говорит, что все святилища должны принадлежать церкви, только в этом случае возможно заботиться о них: «Раньше все они были подведомственны церкви, а в советское время их отобрали. В постсоветское время часть объектов вернули церкви, часть осталась под охраной государства. Люди пишут на камнях, на стенах зажигают свечи, никто не следит за этим, во многих местах нет ворот, и животные пасутся на территории церквей. Они не выполняют своих обязательств. Вчера я проходил по территории крепости Лори. Трава не скошена, никто не следит за чистотой. На территории крепости устроили пожар. Разве так можно? Или нужно отдать церкви, или общинам, чтобы мы в рамках наших ограниченных возможностей попытались что-то сделать. Или, что значит чинить препятствия для меценатов? Святилища, которые находятся под охраной государства, просто заброшены».

Фото – Отца Вртанеса Багаляна